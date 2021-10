La cantante, pianista e compositrice Silvia Nair, firma la colonna sonora del film di Domenico Fortunato “Bentornato papà”, presentato in anteprima al Bif&st 2021 e attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.

Silvia Nair, la sua colonna sonora coinvolgente che racconta emozioni

Le musiche originali della colonna sonora “BENTORNATO PAPÀ (colonna originale del film)” saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali e in digital download dal 21 ottobre.

Dieci composizioni strumentali che raccontano musicalmente le emozioni dei personaggi, l’intensità degli eventi e l’evolversi della narrazione.

In alcune è protagonista il pianoforte, in altre lo è una formazione da camera (piano, clarinetto, violino, violoncello e contrabbasso), in altre ancora il piano dialoga con un ensemble d’archi.

Silvia Nair, le sue dichiarazioni

Silvia Nair: «Quando ho visto la prima volta “Bentornato papà” mi ha colpito la sua forte carica emotiva, la sincerità e l’intensità del racconto della storia familiare. Mi ha fatto rivivere eventi e dinamiche personali, toccandomi nel profondo. Così ho accettato con slancio di realizzarne la colonna sonora.

Il regista Domenico Fortunato e il produttore Cesare Fragnelli volevano musiche di stile classico, caratterizzate da pianoforte ed archi. Nessuna atmosfera minimale, niente elettronica, ma temi melodici precisi, importanti.

La sfida era quella di sottolineare musicalmente il messaggio del film sulla fragilità della vita, sul dramma della malattia e della morte e, al contempo, sulla forza dell’amore e sull’importanza della famiglia. Ho creato per i momenti drammatici melodie che evocano il mondo classico e per i momenti più sereni temi ariosi, come il brano cantabile anni ‘60 “Andrea e Claudia”. Ne è uscita una colonna sonora coinvolgente».

“Bentornato papà”, il film

Il film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, è un’intensa e toccante storia familiare con Domenico Fortunato, anche nel ruolo di protagonista, Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini (protagonista della serie Netflix “Baby”), l’esordiente Giuliana Simeone, affiancati da Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante

