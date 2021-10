Il rapper di provincia Rhove pubblica il nuovo singolo “Jungle”, che segue l’uscita del precedente brano “La zone” assieme a Shiva (oltre 5 milioni di stream solo su Spotify).

Il nuovo pezzo,prodotto da Madfingerz e Usa Beats e scritto dallo stesso Rhove, sarà disponibile ovunque sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records a partire da giovedì 14 ottobre (pre-save: vir.lnk.to/jungle).

Rhove, le sue dichiarazioni:

“La mia musica è fatta di energia, scrivo per dare motivazioni ai ragazzi. La definirei grintosa ed energica” – racconta Rhove e anche “JUNGLE” non fa eccezioni. Ritmo forsennato, quasi tribale e sonorità hip-hop che si fondono assieme al flow incredibile di Rhove, che rappa mescolando italiano e parole in francese (“la province sembrava la jungle e la cité è rich, non è la jungle”).

“Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni” scrive l’Artista sulla sua pagina Twitter.

Un vero e proprio nuovo movimento culturale, uno “scossone” per come eravamo abituati a sentire (e vedere) la musica rap, che per Rhoveè legata a concetti come “umiltà”, “gavetta”, “passione” e “dedizione”.

Rhove ha iniziato ad emergere nella scena rap italiana negli ultimi mesi ma conta già oltre 18 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 6 milioni di views, dopo la pubblicazione di soli 5 brani e un freestyle.

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia