“Rivoluzione” il nuovo album di Rocco Hunt

“Rivoluzione”, quinto disco in studio

Dopo mesi di attesa, finalmente Rocco Hunt conferma l’uscita del nuovo album che si preannuncia ricco di soprese! “Rivoluzione” uscirà il 5 novembre (Epic/Sony Music) e sarà il quinto disco in studio del rapper che in meno di 10 anni di carriera ha superato 1,9 miliardi di stream totali e si è aggiudicato il titolo di autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia.

“Rivoluzione”, duplice anima di Rocco Hunt

Un album che racchiude la duplice anima di Rocco Hunt: dalla capacità di cavalcare l’onda della melodia a quella di mettere tutto se stesso nei testi, da ritornelli che restano in testa a brani che sono portavoce delle ingiustizie, dall’attenzione alle proprie origini campane ad una costante ricerca stilistica e innovazione nella scrittura dei pezzi.

In “Rivoluzione” infatti convive il rap più duro che affronta temi sociali e l’animo pop con cui Rocco Hunt si diverte a sperimentare.

“Rivoluzione”, cover realizzata da Jorit

Jorit, street artist opera principalmente a Napoli e con la sua Human Tribe si è fatto conoscere in tutto il mondo.

«Quest’opera per me rappresenta il riscatto degli ultimi, il riscatto delle periferie, il riscatto dei ragazzi di strada che trovano un loro percorso e raggiungono ciò che gli è sempre stato negato – afferma Jorit – questa è un po’ la storia di Rocco e anche la mia».

L’opera realizzata da Jorit sul volto di Rocco Hunt è stata immortalata da Fabrizio Cestari.

L’atteso disco, che contiene 15 tracce e diversi featuring, è disponibile da mercoledì 13 ottobre, in pre-order qui: https://shor.by/RoccoHunt_Rivoluzione.

Rocco Hunt, i successi

È l’autore delle più grandi hit estive degli ultimi anni in Italia, con oltre 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il suo repertorio supera 1,9 miliardi di stream totali

La sua “A un passo dalla Luna” ft. Ana Mena si è aggiudicata il primo DISCO di PLATINO in FRANCIA che va ad aggiungersi agli oltre 20 dischi di Platino ottenuti negli ultimi 24 mesi tra Italia, Spagna e Francia

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia