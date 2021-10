Dayane Mello: il caso a “Il Bianco e il Nero”

Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, martedì 12 ottobre ha condotto in diretta “Il Bianco e il Nero”, un talk d’inchiesta.

Dayane Mello: le parole di Rosalinda Cannavò

Il titolo della quarta puntata del talk short Il caso Dayane Mello ha visto come ospite l’attrice Rosalinda Cannavò che, per la prima volta, ha parlato del suo rapporto con Dayane che è riuscita a mettersi in contatto con lei, poche ore prima che entrasse nel reality brasiliano A Fazenda.

«Una volta che uscirà dal reality, spero che Dayane non venga manipolata o condizionata ma, soprattutto che si riconosca che quella che ha subito è una violenza a tutti gli effetti. Dayane si è svegliata al mattino senza i pantaloni e non ricorda nulla».

Dayane Mello: l’inchiesta

Il giornalista Gabriele Parpiglia si occupa da settimane di questa inchiesta che vede Dayane Mello, vittima pare, di tentata molestia, da parte di Nego Do Borel, durante la partecipazione al reality.

Dayane Mello: il racconto di Rosalinda

Il racconto di Rosalinda continua, descrivendo chi è realmente Dayane: «È tante cose. Una persona superficiale si sofferma solo alla superficie. Sicuramente è una donna molto esuberante, allegra, una donna libera. Ma è tanto, tanto di più. Sicuramente una donna forte con un passato molto difficile, che onestamente non auguri a nessuno e quindi di conseguenza una donna molto fragile, sensibile e di cuore. È una donna generosa e lo dimostra con tutte le sue amiche ogni volta che c’è occasione: dal semplice offrire un caffè a una cena. È una donna di cuore che va rispettata e in questo momento va fortemente tutelata».

Nel periodo di quarantena, prima dell’ingresso nel reality, Rosalinda Cannavò si è scambiata messaggi e telefonate con Dayane. La prima impressione è stata quella di non avvertire, da parte dell’amica, serenità nel partecipare ad un nuovo reality: «l’ho sentita un titubante, con quella cosa di dire ‘tanto durerò poco e poi ritornerò a casa da mia figlia… Il sua preoccupazione era rivolta alla figlia in Italia da cui si sarebbe dovuta separare nuovamente…».

Il giornalista e conduttore Gabriele Parpiglia ha cercato, più volte di mettersi in contatto con Nego Do Borel tramite messaggi chiedendogli di rispondere a delle semplici domande, lui si è sempre negato. Durante la puntata il conduttore ha mostrato un messaggio di colui che, pare, abbia molestato Dayane Mello, Nego Do Borel e ha raccontato di essere stato bloccato e di non aver ricevuto nessun tipo di comunicazione da tutto il nuovo entourage di Dayane Mello.

Dayane Mello: dove vedere il programma

L’appuntamento con Il BIANCO E IL NERO è disponibile gratuitamente sulla piattaforma LIVENow al seguente link: https://www.live-now.com/it-it/playerpage/997949

Anche in questa quarta puntata, alla fine del programma il comico del momento Stefano Musazzi “distruggerà” prendendo di mira, con la sua ironia pungente e cinica, il lato “surreale” delle star del web.

Il programma è scritto da Gabriele Parpiglia con Clarissa Bellinello.

