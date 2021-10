“Quella sera”, il videoclip girato a Venezia

Il videoclip, diretto da Kinonauts 2 Joe Sartorius, trasporta lo spettatore all’interno di una città magica, Venezia. La laguna che incontra la città e il mare sono per Samuel la metafora con cui raccontare l’unione di diverse realtà che sono in grado di generare bellezza e di far riscoprire emozioni che non si sapeva di poter provare.

Samuel racconta: «Di Venezia si conoscono la storia, le calli, i campi, e soprattutto il suo paesaggio magico, quasi fiabesco. In realtà c’è molto altro, c’è la Laguna: un territorio naturalistico imponente che unisce due grandi mondi, quello della terra, fatta di acqua dolce, e quello del mare, fatto di acqua salata. Da questo incontro si genera un biosistema molto particolare che racconta l’incontro tra le diversità e la bellezza che ne deriva. Vivendo ora in questo luogo, ho deciso di raccontarlo in un video che narrasse la riscoperta di un’emotività latente che si è deciso di recuperare.»

“Quella sera” ripercorre il ricordo di una notte e di una decisione inaspettata.

«A volte le cose importanti ti passano davanti ma concentrato nella tua corsa non ti accorgi della loro presenza,» continua Samuel, «poi mentre stai rifiatando guardi indietro, realizzi e decidi di tornare a riprendertele.»

Spesso le dinamiche della vita travolgono come in una tempesta, allontanando dall’essenza delle cose e da ciò che è veramente importante. Poi una sera all’improvviso tutto diventa chiaro. E allora non si può che prendere l’unica decisione possibile, la sola davvero giusta: quella di tornare da lei e dichiararle il tuo amore.

Samuel, i successi

Samuel è reduce da un’estate vorticosa: a maggio ha pubblicato il singolo inedito “Cinema” con Francesca Michielin, ottenendo la certificazione di Disco D’Oro e raggiungendo i vertici della classifica radiofonica italiana, mentre sul fronte live è stato direttore artistico del suggestivo Eolie Music Fest, realizzato quasi interamente sull’acqua, ed è tornato a esibirsi live sia con i Subsonica sia come solista nel Cinema Tour, che ha portato in giro per l’Italia i brani dei due dischi “Il Codice della Bellezza” e “Brigatabianca”, nonché l’omonima traccia dopo il grande successo radiofonico della stagione.

