Amicizia, romanticismo carriera, incontri surreali e vicende tragicomiche sono solo alcuni degli ingredienti di Guida astrologica per cuori infranti.

Dal romanzo bestseller di Silvia Zucca è in uscita il 27 ottobre la serie Netflix creata e diretta da Bindu de Stoppani, co-diretta da Michela Andreozzi e prodotta da Italian International Film – gruppo Lucisano.

Nel cast sono presenti Claudia Gusmano, nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide, l’affascinante direttore creativo del network in cui Alice lavora.

Biografia di Silvia Zucca

Silvia Zucca è laureata in Letteratura inglese e ha lavorato per diversi anni per una piccola rete televisiva milanese. La sua vera passione, però, è sempre stata la scrittura, cui ora si dedica a tempo pieno, come traduttrice, editor e autrice.

Guida astrologica per cuori infranti è il suo primo romanzo e si è subito imposto come caso editoriale: i diritti di traduzione sono stati venduti in 18 Paesi prima ancora della sua pubblicazione e in Italia ha raggiunto i vertici delle classifiche dei bestseller. In seguito, ha pubblicato, sempre per Nord, il suo secondo romanzo, Il cielo dopo di noi.

