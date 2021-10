Terza Edizione di Fotografica: 10 mostre di grandi fotografi contemporanei

Dal 2 ottobre al 1 novembre 2021 si svolge la nuova edizione di Fotografica- Festival di Fotografia Bergamo, la rassegna fotografica biennale di Bergamo – organizzata dall’Associazione Fotografica in collaborazione con il Comune di Bergamo e sostenuta da BCC Bergamo e Istituto per il Credito Sportivo – dedicata quest’anno al tema della periferie: “Fuori dal Centro”

La terza edizione del Festival esplora il tema delle periferie in un percorso audace, visionario, disincantato, puntuale sui cosiddetti luoghi non luoghi: periferie urbane e spazi lontani, periferie sociali e fratture dell’anima.

Lo fa con 10 mostre di grandi fotografi contemporanei: Basilico, Bulaj, Faraci, Ramazzotti, Diffidenti, Alessi, Podavini, Bispuri, Ducke, Rota.

E grazie anche alla collaborazione con Molte Fedi sotto lo stesso cielo, il Museo delle Storie di Bergamo e NessunoPress propone un ricco calendario di workshop, eventi speciali, conferenze e proiezioni: dagli incontri con Mario Calabresi e Monika Bulaj, ai workshop con Podavini e Bispuri, dalla conferenza Periferia a Memoria alla proiezione del docufilm Baraccopolis di Sergio Ramazzotti.

https://fotograficafestival.it

