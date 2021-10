Fuori domani, venerdì 15 ottobre, la nuova puntata del format “Shine In Venice”, il progetto culturale audiovisivo di Numa Echos, disponibile in esclusiva su Olze tv al link www.Olzemusic.com/olzetv. Ospite della quarta puntata è Omar Pedrini.

“Shine In Venice”, l’appuntamento che racconta la musica d’autore

Con “Shine In Venice”, OlzeMusic presenta una serie di appuntamenti che raccontano da vicino la musica d’autore, attraverso una serie TV che è il perfetto connubio tra realtà musicali eclettiche e il contesto culturale veneziano che diventa cornice ideale, sia per la sua storia, sia per le meravigliose location.

Conduttrice del format è l’artista poliedrica Numa Echos, che in questa quarta puntata ospiterà Omar Pedrini che si esibirà nella location di Terrazza in Paradiso.

“Shine In Venice”, puntate disponibili su Olze TV ogni mese

Dopo i primi episodi con Gianluca De Rubertis, In.Visible e il Re del Pick-Up una nuova puntata di “SHINE IN VENICE” sarà disponibile su Olze TV ogni 15 del mese e molti saranno gli artisti italiani coinvolti: musicisti di spicco che si racconteranno e si esibiranno in locali storici del capoluogo veneto, dando la possibilità non solo agli artisti di tornare a suonare live dopo tanto tempo, ma anche alle location di tornare ad accendere le luci sui loro palchi.

Differenti anche le realtà locali coinvolte, tra le quali “Radio Vanessa”, “La Botega dell’Heléna – secondhand & artigianato” e “Palmira Creazioni” che cureranno gli outfits di Numa Echos.

Omar Pedrini, alcuni dei suoi successi

All’inizio degli anni anni ottanta a Brescia prendono forma i Precious Time.

Omar Pedrini oltre ad essere il chitarrista e leader è autore dei testi e delle musiche. Nel 1987 matura la scelta di cambiare il nome in Timoria. Dopo la pubblicazione di alcuni singoli e mini-LP arriva nell’aprile del 1990 il primo album “Colori che esplodono”.

Nel 1993, esce “Viaggio senza vento”.

Il lavoro vanta la presenza di ospiti famosi come Eugenio Finardi, Mauro Pagani e Candelo Cabezas e verrà certificato “disco d’oro”.

Nel marzo del 1995 esce “2020 SpeedBall”, nuovo album con una copertina shock e un titolo che è un atto d’accusa contro la droga. I Timoria vengono consacrati come una delle migliori rock band del panorama italiano e pubblicheranno vari album negli anni successivi.

www.olzemusic.com

www.Olzemusic.com/olzetv

https://www.instagram.com/olzemusic/

https://www.facebook.com/OlzeMusic/

https://twitter.com/olzemusic

Altri articoli di Dietro la tv su Dietro La Notizia