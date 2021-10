Da venerdì 15 ottobre 2021, in radio e su tutti i digital stores, il nuovo disco firmato World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino, pubblicato dall’etichetta Prima o Poi di Petra Magoni.

Anticipato dal singolo Free, in promozione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 settembre 2021, World Expansion è il nuovo album firmato World Expansion alias Lomagistro-Partipilo-Giachino, disco in rotazione radiofonica e su tutti i digital stores da venerdì 15 ottobre 2021.

La tracklist del CD consta di otto brani originali figli della rigogliosità compositiva dei tre musicisti, in cui stilemi come contemporary jazz e progressive jazz si amalgamano in una fulgida summa stilistica volta a esplorare nuovi paesaggi sonori, pur senza mai accantonare nell’oblio lo spirito e la matrice della tradizione jazzistica. Inoltre, un altro elemento molto importante è rappresentato dal sobrio utilizzo dell’elettronica, che arricchisce notevolmente il sound del disco.

“World Expansion”, le dichiarazioni di Francesco Lomagistro

Francesco Lomagistro, batterista e ideatore del World Expansion, lo descrive così: «Per intraprendere questo nuovo viaggio ho voluto coinvolgere Gaetano Partipilo e Fabio Giachino, due musicisti eclettici e aperti all’esplorazione, oltre a essere due eccellenti solisti. Non saprei come connotare esattamente il disco dal punto di vista stilistico, anche perché ogni ascoltatore, come spesso avviene, fornisce una sua chiave di lettura in base ai suoi ascolti e ai suoi gusti musicali.

Sicuramente il sound dell’album è concepito per “un mondo in espansione”, motivo per cui è nato così il titolo del CD e del progetto. Dopo le passate esperienze da leader di progetti come i Berardi Jazz Connection e i T-Riot, sono entusiasta per la nascita di questa nuova band. Quindi, insieme a Gaetano e Fabio, speriamo che la nostra musica possa arrivare non solo ai jazzofili, ma soprattutto al pubblico delle nuove generazioni».

