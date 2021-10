Tennis ATP 250, da lunedì 18 a domenica 24 “European Open”

Il torneo maschile di Anversa, in Belgio, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Tre gli italiani nel tabellone principale: Jannik Sinner, testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager

Mentre è ancora in corso il torneo di Indian Wells, tra oggi e domani su Sky Sport semifinali e finali, su Sky è in arrivo un altro evento di tennis, l’ATP 250 “European Open”, in programma da lunedì 18 a domenica 24 ottobre sui campi in cemento della Lotto Arena di Anversa, in Belgio.

Tutte le giornate di gara potranno essere seguite in diretta su Sky, il canale di riferimento sarà Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW

Telecronache dei match di Elena Pero, Luca Boschetto, Fabio Tavelli, Alessandro Lupi e Nicolò Ramella, mentre il commento sarà affidato a Claudio Mezzadri.

Tre gli italiani ammessi al tabellone principale, Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e sempre in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals di Torino, Lorenzo Musetti e Gianluca Mager.

Tra i protagonisti del torneo belga, oltre agli italiani, da ricordare anche l’argentino Diego Schwartzman, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, il cileno Cristian Garin, l’americano Reilly Opelka, il francese Richard Gasquet e lo scozzese Andy Murray.

Questa la programmazione live del torneo maschile ATP 250 di Anversa su Sky e in streaming su NOW:

Lunedì 18 ottobre

dalle 16.30 alle 22.30 1^ giornata Sky Sport Tennis

dalle 16.30 alle 21 1^ giornata Sky Sport Uno

Martedì 19 ottobre

dalle 14.30 alle 21.30 2^ giornata Sky Sport Tennis

dalle 16.30 alle 18 2^ giornata Sky Sport Uno

Mercoledì 20 ottobre

dalle 14.30 alle 22.30 3^ giornata Sky Sport Tennis

dalle 14.30 alle 18 3^ giornata Sky Sport Uno

Giovedì 21 ottobre

dalle 13 alle 17 Ottavi di finale Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

dalle 18.30 alle 22.30 Ottavi di finale Sky Sport Tennis

Venerdì 22 ottobre

ore 15 1° quarto di finale Sky Sport Tennis

ore 17 2° quarto di finale Sky Sport Tennis

ore 19 3° quarto di finale Sky Sport Tennis

ore 20.30 4° quarto di finale Sky Sport Tennis

Sabato 23 ottobre

ore 15 1^ semifinale Sky Sport Tennis

ore 17.30 2^semifinale Sky Sport Tennis

Domenica 24 ottobre

ore 16.30 Finale Sky Sport Tennis

