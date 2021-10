Premi con consegna veloce all’indirizzo indicato dal cliente in fase di richiesta del premio ed una rinnovata offerta di servizi a portata di app.

Con la sua rete capillare di oltre 2.800 punti vendita, Kuwait Petroleum Italia S.p.A si conferma tra i principali player nel settore della mobilità delle persone e delle merci, del Paese. Anche quest’anno, Q8 conferma la volontà di premiare i suoi clienti più affezionati, quelli che fanno parte della community del ClubQ8, rinnovando l’offerta di premi a loro dedicati per la nuova edizione della raccolta punti. Un rinnovato catalogo, disponibile in versione digitale, da sfogliare comodamente dall’app ClubQ8 e sul sito ufficiale Q8.it.

“Proprio quello che vuoi, quando lo vuoi”.

La vera rivoluzione 2021-2022 si chiama “consegna veloce” con Amazon ed è il primo esempio italiano all’interno del mondo loyalty. Con la nuova edizione della raccolta punti, grazie ad Amazon, che entra nel programma fedeltà Q8 come fornitore dell’ampia selezione di prodotti del catalogo e del servizio di logistica, la consegna riduce notevolmente i tempi consueti delle campagne promozionali, adattandosi ai ritmi dell’e-commerce.

Il costante obiettivo di Q8 è favorire il cliente nella fruizione dei suoi servizi a 360 gradi e nel caso della raccolta punti, l’accordo è finalizzato a ridurre al minimo il tempo di attesa tra le richieste e l’arrivo a casa del premio, percorrendo l’ultimo step della consegna, con la garanzia dell’expertise Amazon. E tutto ciò in modo gratuito e pioneristico nell’ambito del settore specifico. Per chi come Q8 si impegna da sempre a realizzare un’esperienza di consumo semplificata per i clienti, la collaborazione con Amazon interviene per apportare valore e semplicità nei processi che vedono i clienti coinvolti.

Nel rinnovato programma che mira a premiare la fedeltà dei consumatori, la qualità e l’assortimento degli articoli proposti procede al passo con le esigenze che ogni consumatore manifesta. Nell’attuale selezione di prodotti, infatti, sono disponibili premi per le attività quotidiane o il tempo libero dei fedelissimi del ClubQ8. La selezione dei premi conferma l’elevata qualità di sempre con l’inserimento di nuovi brand ma sarà possibile anche integrare mensilmente la selezione con nuove referenze a tema e in target, per soddisfare tutti i clienti sempre in ottica di customer centricity.

ClubQ8: una sola app, infiniti vantaggi

La raccolta punti è semplice e ancor più veloce con l’app ClubQ8, disponibile per i sistemi operativi iOs e Android, gratuita e intuitiva. L’app consente agli iscritti al programma fedeltà di accumulare punti utili e ricevere premi e promozioni in tempo reale. Lo smartphone diventa così, un catalogo virtuale dove sfogliare i prodotti e richiedere premi in ogni momento e con la comodità della consegna rapida con Amazon.

I Punti Stella, validi ai fini della raccolta, vengono rilasciati ad ogni rifornimento, sia nelle modalità self che servito, anche nei punti vendita Q8easy secondo le modalità del regolamento per i clienti ClubQ8 e per i più affezionati del cluster Privilege. Proprio per quanto riguarda il rifornimento, sempre attraverso l’app ClubQ8, è possibile individuare direttamente il punto vendita più vicino e rifornirsi in modalità cashless grazie all’opzione PAY, con la quale selezionare il metodo di pagamento digitale preferito tra i numerosi proposti: in pochi secondi verrà inviato sullo smartphone un codice numerico da inserire nell’accettatore nei punti vendita Q8easy e nelle stazioni di servizio abilitate dopo l’orario di chiusura ed il gioco è fatto! Inoltre, con la modalità Click&Fuel tutto avviene in maniera ancora più veloce e smart, scegliendo direttamente l’importo e sbloccando l’erogatore per rifornire il proprio veicolo.

Shop&Reward: lo shopping che accelera la raccolta

Ma i vantaggi riservati a chi fa parte del Club non si esauriscono qui: con il programma Shop&Reward ci sono oltre 150 brand disponibili nella sezione dedicata dell’app ClubQ8 o nell’area riservata del sito Q8.it, che ad ogni acquisto consentono di accelerare la raccolta dei Punti Stella. Si accumulano punti per ogni € speso online e si possono convertire gli stessi punti anche in buoni carburante. Non una semplice raccolta punti ma un vero e proprio Club che accoglie e premia i clienti in modo sempre più smart e veloce. Per entrare a far parte del mondo Q8 basta solo effettuare la registrazione scaricando l’app o inserendo i dati nell’area riservata del portale Q8.it. Pochi passaggi, infiniti vantaggi scegliendo il rifornimento con Q8.

