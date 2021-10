Agenda online: Non solo telefonate o email

Dal prossimo 18 ottobre 2021 i cittadini potranno prendere appuntamento per alcuni servizi dello Sportello Polifunzionale in totale autonomia attraverso il web.

Questo grazie all’Agenda online messa a punto dal Comune all’insegna della semplificazione e digitalizzazione del rapporto Ente-cittadino.

Agenda online: Come funziona il nuovo servizio

Agli interessati basterà autenticarsi tramite SpID o attraverso un modulo di registrazione dedicato per prendere appuntamento per i seguenti servizi: carta d’identità elettronica, certificazione anagrafica e di stato civile, autenticazione di copia e di sottoscrizione, legalizzazione di foto, permessi sosta per residenti, commercianti e domiciliati.

L’Agenda online invierà, quindi, al richiedente una e-mail di conferma, con tutte le informazioni riassuntive dell’appuntamento preso.

Una prima risposta alle criticità riscontrate dai cittadini per le richieste di appuntamento.

La novità, già programmata da tempo, diventa operativa in un momento cruciale per il Comune: nelle ultime settimane si sono registrate difficoltà a prendere appuntamento all’Ufficio Polifunzionale, sia a mezzo telefonata che e-mail, che hanno portato a lamentele da parte di numerosi cittadini.

“Le cause – spiegano dal Comune – sono collegate anche alla scadenza del 30 settembre 2021 come data ultima di proroga della validità dei documenti di identità personale che ha portato a una massiccia richiesta di rinnovo/emissione del documento elettronico e che ha quasi del tutto saturato gli appuntamenti disponibili dello Sportello Polifunzionale, tenendo costantemente occupati i tre numeri di telefono dedicati al servizio”.

“Agenda online”: qualche difficoltà iniziale

Un’altra criticità, inoltre, è stata riscontrata nella gestione della posta elettronica su un particolare indirizzo email, ora del tutto risolta.

L’Amministrazione si scusa con i cittadini per i problemi riscontrati e per eventuali disservizi futuri che potrebbero essere generati dalla novità dell’“Agenda online” che, come tutti i servizi innovativi, potrebbe avere qualche difficoltà iniziale.

Con l’occasione si ricorda anche che, anche con l’operatività dell’Agenda online, le richieste di appuntamento possono essere sempre richieste anche via mail, ai seguenti indirizzi:

• sportello.polifunzionale@comune.bollate.mi.it

o indirizzo PEC:

• comune.bollate@legalmail.it.

Ma vediamo le forze in organico del Polifunzionale, importante servizio di front office

Allo Sportello Polifunzionale sono adibiti attualmente 7 Ufficiali di Anagrafe, che lavorano tutti in presenza e dedicati, da lunedì a sabato, al ricevimento dei cittadini su appuntamento.

Questi gli orari :

• Lunedì, Giovedì, Venerdì 8.30 – 12.30

• Martedì 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00

• Mercoledì 8.30 – 12.30 / 14.30 – 16.30

• Sabato 8.45 – 12.30

Questi i servizi:

• autenticazione di copie e firme;

• cambio di via – variazione composizione nucleo famigliare;

• carta d’Identità Elettronica

• dichiarazione di convivenza

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

• legalizzazione fotografie

• numerazione civica

• permessi sosta per residenti, commercianti e domiciliati

• richieste di residenza da parte di cittadini, cittadini comunitari e extra-comunitari

• rilascio certificati anagrafici e certificati di Stato Civile.

Al Call Center dello Sportello Polifuzionale sono adibiti 3 operatori che lavorano in presenza e che fissano gli appuntamenti dello Sportello Polifunzionale ai seguenti numeri telefonici: 02/35005541 – 02/35005547 – 02/35005362

Questi gli orari:

• Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8.30 – 12.30;

• Martedì 8.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00.

Queste le mansioni:

Oltre a fissare gli appuntamenti, anche:

• consegna degli atti giudiziari;

• consegna degli atti depositati allo Sportello Polifunzionale;

• informazioni sui servizi comunali e la relativa modulistica;

• sottoscrizione proposte di legge e referendum.