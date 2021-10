Bollate. Al via un nuovo progetto: l’Alzheimer Cafè online

Alzheimer Cafè online, progetto dell’Amministrazione Comunale

Quattro incontri in versione online, il sabato pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.30, a partire dal 6 novembre.

È il nuovo progetto dell’Alzheimer Cafè online voluto dall’Amministrazione comunale per andare incontro sia alla richiesta di alcuni familiari direttamente coinvolti dal problema che alle riflessioni delle Associazioni e dei Servizi che si occupano di persone anziane.

Alzheimer Cafè online, le parole dell’Assessore ai Servizi sociali Lucia Albrizio

“Con il progressivo invecchiamento della popolazione – spiega l’Assessore ai Servizi sociali Lucia Albrizio – stanno emergendo criticità che necessitano di un supporto rivolto non solo alle persone anziane ma anche al loro nucleo familiare e a loro care giver. Tra queste criticità, una delle più devastanti, che compromette la vita di chi si ammala ma anche quella dei familiari, è il Morbo di Alzheimer e più in generale la demenza senile. E proprio su questa patologia che lascia spesso sole e isolate le persone, ci siamo concentrati con l’obiettivo di dare un supporto ma soprattutto la possibilità di condividere un problema”.

Alzheimer Cafè online, il progetto

Il progetto dell’Alzheimer Cafè di Bollate è nato già nel 2020 ma poi non si è potuto avviare a causa della pandemia. Ora torna in campo in una versione online, poichè non ci sono ancora le condizioni sanitarie adeguate per un avvio in presenza di un’utenza che presenta particolari fragilità.

La proposta rimane comunque quella di uno spazio vitale, inclusivo e aperto dove familiari, ammalati e volontari interessati al tema, si incontrano con professionisti specializzati nella malattia e con volontari esperti e formati, condividendo saperi ma soprattutto esperienze con l’obiettivo di migliorare la relazione e la vita quotidiana, condividere le fatiche e far nascere nuovi modi di stare insieme.

Alzheimer Cafè online, le date dei 4 incontri

A Novembre

SABATO 06 NOVEMBRE 2021

Alzheimer di cosa parliamo?

Interverranno Luca Cravello (Geriatra ASST Rhodense), Chiara Tenconi (Psicoterapeuta e Neuropsicologa) e Angela Fioroni (coordinatore Alzheimer Cafè del Rhodense)

SABATO 20 NOVEMBRE 2021La relazione che cura: come cambia la comunicazione con la persona ammalata.

Interverrà Anna Galeotti (Psicoterapeuta consulente Fondazione Ferraio Vanzago)

A Dicembre

SABATO 04 DICEMBRE 2021:La cura del malato passa attraverso la cura del familiare: l’importanza di riconoscere i segnali dello stress.

Interverranno Francesco Carati (Psicologo Fondazione Restelli Rho) e Chiara Marnoni (Facilitatore consapevolezza e conduttore gruppi Mindfulness)

SABATO 11 DICEMBRE 2021:Alzheimer Cafè: il supporto della rete per contrastare l’isolamento.

Interverranno Chiara Tenconi (Psicoterapeuta coordinatore Alzheimer Cafè del Rhodense) e dell’Assistente Sociale Antonella D’Introno (ASST Rhodense) esperta di interventi e supporti per affrontare la malattia

Alzheimer Cafè online, come partecipare:

Scaricare nel proprio computer la piattaforma gratuita Zoom

Inviare una mail di adesione a info@adcafe.it, indicando nell’oggetto: Iscrizione al corso Alzheimer Cafè Bollate e nel corpo della mail, nome e cognome

