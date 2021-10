Allo Spazio Rossellini di Roma: “Il Simposio”

Mercoledì 6 ottobre alle ore 19 allo Spazio Rossellini di Roma va in scena la prima assoluta de Il Simposio. Scritto e diretto da Alessio Bergamo, lo spettacolo è una produzione Khora Teatro/Compagnia Mauri Sturno in collaborazione con la Compagnia POSTOP.

“Il Simposio”, ispirato all’omonimo racconto di Milan Kundera

In un ospedale, ai tempi del Covid un gruppo di medici, un primario, due dottori, una dottoressa e un’infermiera interpretati da Roberto Mantovani, Domenico Cucinotta, Jacopo Zerbo, Aurora Cimino e Elena Cotugno – durante una notte di turno organizzano una piccola festa a base di vino e grappa in cui, tra incroci sentimentali e relazioni sottese, si affrontano i temi di vita, morte e amore sullo sfondo di un presunto tentato suicidio.

“Il Simposio”, momenti di libera improvvisazione

Lo spettacolo si basa su un copione teatrale che di volta in volta sarà ampliato da momenti di libera improvvisazione che vengono fuori dalle performances, frutto dello studio e delle prove sui quali il regista e gli attori hanno lavorato nel corso dei mesi.

La scelta di utilizzare uno spazio concreto tramutato in teatrale è funzionale agli attori che entrando e uscendo dalla scena immettono lo spettatore dentro e fuori allo spazio recitativo che la drammaturgia del testo impone. La realtà diventa dunque doppia, contraddittoria, polifonica.

Anche per la sonorizzazione dello spettacolo, la musica e i suoni avranno un ruolo diegetico, diventando parte interna alla narrazione dove sono direttamente gli attori ad attivarli passando ad un piano extradiegetico. Lo stesso vale per le proiezioni. Saranno proiettate dagli attori ma proseguiranno anche al di là della storia come in un proprio percorso parallelo.

Lo spettacolo sarà in scena fino a domenica 10 con l’ultima replica delle ore 17.30.

