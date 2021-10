Premio “Daniele Gay”, Martina Consonni la vincitrice

È la giovane pianista Martina Consonni la vincitrice della seconda edizione del Premio “Daniele Gay”, celebre violinista e didatta scomparso nel 2018, istituito dalla sua allieva e affermata violinista Francesca Dego in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali presieduta da Carlo Hruby, e realizzato con il sostegno dell’Associazione Musica al Tempio.

La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà quest’anno venerdì 8 ottobre a Milano nel Ridotto dei Palchi “Arturo Toscanini”, nell’ambito della rassegna concertistica “Il Salotto Musicale” organizzata dall’Associazione Musica con le Ali in collaborazione con il Museo Teatrale alla Scala.

In questa serata speciale dedicata alla memoria di Daniele Gay avverrà la premiazione di Martina Consonni, la quale si esibirà insieme a Francesca Dego in un emozionante concerto con una prima parte dedicata a Fryderyk Chopin seguita dalla Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

Premio “Daniele Gay”, assegnazione biennale

Il Premio viene assegnato con cadenza biennale a uno tra i migliori giovani talenti italiani della musica classica, e consiste in una borsa di studio offerta da Francesca Dego e dall’Associazione Musica al Tempio e nella possibilità di esibirsi in una serie di concerti insieme alla celebre violinista.

La prestigiosa iniziativa – che offre un’importante occasione di crescita professionale e di visibilità ai giovani vincitori – è realizzata per ricordare il grande violinista scomparso e il valore della formazione, alla quale Daniele Gay si è dedicato con passione lungo tutta la propria carriera, affiancando alla sua attività di violinista acclamato un’intensa e instancabile attività didattica svolta per ben 36 anni al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

La serata avrà inizio alle ore 18.30 e sarà accessibile al pubblico con un biglietto di 5 euro acquistabile in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita TicketOne e presso la biglietteria del Museo Teatrale alla Scala a partire dalle ore 18 del giorno dell’evento. L’accesso è consentito previa esibizione di Green Pass.

Per informazioni:

info@musicaconleali.it

www.musicaconleali.it