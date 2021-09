Manila Grace e Teatro Arcimboldi, due realtà unite da un progetto

Manila Grcace e Teatro Arcimboldi, vogliono contribuire alla realizzazione di esperienze per il proprio pubblico e fruitori e che avvicina due settori spesso affini e interconnessi quello dell’intrattenimento e della moda.

La nuova campagna FW 21-22 di Manila Grace celebra il ritorno ad una nuova normalità. Dopo un periodo intenso e delicato, la vita risboccia con una nuova routine. La campagna riparte dalle sue protagoniste, donne dinamiche e appassionate che si esprimono anche attraverso uno stile sofisticato e unico come quello di Manila Grace.

Manila Grace e Teatro Arcimboldi – la nuova campagna FW 21-22

Per questa campagna il brand ha scelto come ambientazione la dinamica e attiva Milano, una metropoli cosmopolita sempre in equilibrio fra tradizione e innovazione.

Le interpreti si muovono nei luoghi simbolo della città, dai teatri ai cinema, dai musei ai monumenti architettonici. Edifici solitari e inaccessibili fino a qualche mese fa, questi custodi di arte e bellezza sono il punto di ripartenza per un inverno back in town.

Gli scatti rappresentano una Milano notturna che disvela tutto il suo fascino-urban ed elegante. Da piazza Duomo allo storico Teatro Arcimboldi, un palco infuso di magia su cui si sono esibiti artisti internazionali, il set della campagna esalta il fascino contemporaneo delle creazioni di Manila Grace.

La campagna vuole così riportare alla vita la città, che è rimasta silente ed inesplorata per tanto tempo, e che ora riaccoglie le sue energiche eroine, sofisticate e glam.

https://www.manilagrace.com/

https://www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di Moda & Gossip su Dietro La Notizia