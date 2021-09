Malpensa, inaugurata ieri l’installazione di Sigalot

“A portrait of everyone, everywhere” (Un ritratto di chiunque, ovunque) di Daniele Sigalot. Inaugurata all’Aeroporto Milano Malpensa (Terminal 1 – Porta di Milano) la monumentale installazione

È stata inaugurata ieri a Malpensa la monumentale installazione “A portrait of everyone, everywhere” (Un ritratto di chiunque, ovunque) di Daniele Sigalot a cura di Luca Beatrice, e realizzata in collaborazione con l’azienda WEM ¬¬– Empowering Art Platform, con il patrocinio di SEA e del Comune di Milano.

Una celebrazione alla presenza dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, e della Presidente di SEA, Michaela Castelli, che finalmente si è resa possibile, considerando che la mostra è sempre rimasta aperta al pubblico.

“A portrait of everyone, everywhere” la mostra

L’installazione che consiste in 12 mappe di 12 città incise al laser su lastre di acciaio lucido e disposte in un cerchio di 35 metri di diametro, è rimasta visibile e fruibile a chiunque passasse per Porta Milano, Terminal 1. Quando qualcuno si specchia in una di queste lastre, l’immagine che gli viene restituita è un caleidoscopio di lineamenti rimodellati e plasmati dalle strade e dagli edifici della città incisa sull’acciaio.

“A portrait of everyone, everywhere” le dichiarazioni di Sigalot

“Le città dove nasciamo e scegliamo di vivere ci formano e trasformano. Io sono di Roma, ma ho cominciato a lavorare a Milano, poi ho vissuto a Barcellona, Londra, Berlino ed ora Napoli. Ed ogni città ha contribuito a cambiarmi, sia moralmente che fisicamente. Volevo trasformare questo pensiero in un’opera, e la cosa più semplice, mi è sembrata incidere una mappa su una superficie lucida per poter sovrapporre la topografia di una città ai lineamenti di un volto. E proprio quando questa somma si realizza che l’opera si compie”, spiega Sigalot.

La mostra rimarrà visibile al pubblico fino al 31 Ottobre 2021 e al termine, le 12 mappe saranno donate a 12 ospedali ed enti caritatevoli. “Portare l’arte in posti che si sono rivelati cruciali per resistere all’urto che la nostra società ha subito con la pandemia, ci sembra un piccolo e dovuto atto di gratitudine”, precisa Marco Bracaglia, amministratore delegato di WEM – Empowering Art Platform.

Website:

www.danielesigalot.com

www.aportraitofeveryone.com

Instagram:

@danielesigalot

@a_portrait_of_everyone

