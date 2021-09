“Liguria: The Cookbook” è il nuovo libro di Laurel Evans

“Liguria: The Cookbook”, in uscita il 21 Settembre

“Liguria: The Cookbook”, è il nuovo libro della cuoca e scrittrice statunitense Laurel Evans, conosciuta anche sul web per il suo blog “Un’Americana in Cucina”, con le foto di Emilio Scoti. Il libro sarà disponibile fisicamente per il mercato americano e anche in Italia in esclusiva presso la Galleria Rizzoli di Milano, oltre che sugli store online (https://amzn.to/3jA4o90).

“Liguria: The Cookbook”, scritto interamente in inglese

è un omaggio alla tradizione culinaria di una Regione unica, che Laurel ha imparato a conoscere 15 anni fa, quando l’allora fidanzato e oggi marito Emilio Scoti, la portò in vacanza nella casa di famiglia di Moneglia.

Con questo nuovo libro, Laurel Evans vuole illustrare agli americani la cucina ligure, con uno sguardo fresco e mostrare quanto denso e vario sia il panorama culinario, storico e geografico della regione che con le sue tradizioni e le sue eccellenze ha cambiato radicalmente la vita dell’autrice.

“Liguria: The Cookbook”, non un semplice ricettario

Il libro è un resoconto profondamente personale dei volti incontrati, dei paesaggi assaporati, del cibo assaggiato e delle ricette replicate nel corso degli anni.

“Liguria: The Cookbook” illustra le ricette proprio come un menù di un ristorante ed è composto dai seguenti otto capitoli: antipasti, primi, secondi di pesce e carne, verdure, forno, dolci e vino.

Lo scopo è quello di presentare, al fianco dei piatti più noti come il pesto, la focaccia, anche preparazioni meno note al grande pubblico, ma ricche di storia e tradizione, volte ad esaltare le meraviglie enogastronomiche del territorio.

“Liguria: The Cookbook”- Biografia dell’autrice

Laurel Evans è un’autrice, volto televisivo, blogger professionale e docente di cucina, di origini texane, cresciuta nello storico ranch di famiglia, e come in un film, la sua avventura è partita in autostop a 17 anni per visitare tutti gli Stati Uniti, scoprendo e approfondendo la sua terra in prima persona.

Scrive per Food&Wine e ha partecipato a diversi programmi televisivi come Detto Fatto. È anche autrice di numerosi libri tra cui American Bakery, La cucina Tex-mex e Buongiorno, America!. Il suo blog è Home – Un’americana in cucina (unamericanaincucina.com).

