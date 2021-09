“Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: The Album”,

la colonna sonora ufficiale del nuovo film Marvel Studios, “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”, ora disponibile nelle sale italiane. La colonna sonora, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album, è prodotta dalla compagnia 88rising, la piattaforma leader che raccoglie gli artisti asiatici e americani di origine asiatica di tutto il mondo. Il disco contiene produzioni originali sia tratte che ispirate al film pubblicato su tutte le piattaforme digitali il 3 settembre.

“Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: The Album”

contiene brani di Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake e tanti altri. Così come il film, anche l’album è incentrato sul tema portante e universale della famiglia, esplorando la relazione tra generazioni passate, presenti e future.

Prodotta da 88rising in collaborazione con Interscope Records, la colonna sonora del film Marvel Studios “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” è un album caratterizzato da generi diversi e con contributi incredibili di artisti mondiali. La colonna sonora include produzioni originali di generi diversi con canzoni sia in lingua inglese che in lingue asiatiche come Mandarino, Coreano e Giapponese. Per pre-ordinare l’album: www.shangchisoundtrack.com.

“Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: The Album” -Tracklist

1. Always Rising – NIKI, Rich Brian, Warren Hue

2. Diamond + and Pearls – DPR LIVE, DPR IAN, peace.

3. In The Dark – Swae Lee, Jhené Aiko

4. Lazy Susan – 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, Warren Hue

5. Nomad – Zion.T, Gen Hoshino

6. Fire in the Sky – Anderson .Paak

7. Lose Control – JJ Lin

8. Every Summertime – NIKI

9. Never Gonna Come Down – Mark Tuan, BIBI

10. Foolish – Rich Brian, Warren Hue, Guapdad 4000

11. Clocked Out! – Audrey Nuna, NIKI

12.Act Up – Rich Brian, Earthgang

13. Baba Says – Various Artists

14.Run It – DJ Snake, Rick Ross, Rich Brian

15. Swan Song – Saweetie, NIKI

16. War With Heaven – keshi

17. Hot Soup – 88rising, Simu Liu

18. Warriors – Warren Hue, Seori

Gli ascoltatori hanno avuto modo di sentire nell’ultimo mese due singoli incredibili come “Lazy Susan” con i pesi massimi della musica 21 Savage, Rich Brian, Masiwei e Warren Hue e “Every Summertime” — il solare brano di NIKI.

