“Sesso & Soldi”, il videoclip eccessivo e provocatorio

È online il videoclip ufficiale di “Sesso & Soldi” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Boss Doms feat. Taxi B.

Il videoclip di “Sesso & Soldi”, girato da Manuel Tatasciore, si presenta da subito eccentrico e sopra le righe, esattamente come le personalità dei suoi due protagonisti. Boss Doms e Taxi B diventano qui padroni di Milano per un giorno, inondando con la loro energia strade, negozi e saloni di bellezza.

Il sesso e i soldi del titolo sono rappresentati da gesti ammiccanti, look trasgressivi, macchine di lusso e dallo shopping sfrenato nelle boutique sfarzose della città. Un video eccessivo, provocatorio, caratterizzato da un forte imprinting cinematografico, che catapulta lo spettatore nel mondo sfrenato e senza regole dei due artisti.

“Sesso & Soldi”, il brano

“Sesso & Soldi” giunge in seguito alla pubblicazione del singolo “Pretty Face”, uscito a febbraio, un invito a riflettere sull’importanza che ciascuno ricopre all’interno di una società che induce all’omologazione, e a pochi mesi dall’uscita di “How do you feel” con Piero Pirupa, pubblicato a giugno, un brano perfetto da ballare, intriso di influenze house e pop dance.

Brani eterogenei, separati ma interdipendenti, tutti parte dell’universo caleidoscopico di BOSS DOMS, che con il suo estro artistico prosegue il suo percorso finalizzato a rendere la musica techno fruibile a tutti.

Boss Doms, la biografia

Boss Doms è un dj/producer romano, classe 1988. Artista poliedrico, inizia la sua carriera attraverso sperimentazioni e produzioni musicali, che spaziano dai brani club alle collaborazioni con i main artists del panorama musicale italiano.

Nell’estate del 2020 l’artista sceglie di avviare una propria carriera da solista e pubblica il primo singolo “I Want More”, di cui regala anche una serie di esplosivi remix in collaborazione con artisti di fama internazionale come Hosh, Darius Syrossian, Piero Pirupa, Christian Nielsen e Havoc&Lawn.

L’artista, instancabile e prolifico sperimentatore, ha poi pubblicato il remix della hit internazionale “Back to My Bed” di Elderbrook, insieme ad Achille Lauro, uscito a novembre 2020, e di “Love life” di Benny Benassi e Jeremih, con cui ha dato il benvenuto al nuovo anno.

