“Ambizione”: nuovo album di Lele Blade

“Ambizione”, instore tour

E’ uscito il nuovo album di Lele Blade, “Ambizione” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in streaming e digitale al seguente link: LeleB.lnk.to/Ambizione. Per l’occasione, il rapper ha scelto Napoli la sua città, per la prima tappa dell’instore tour, presso la Feltrinelli di Stazione Garibaldi (ore 17:00 – ingresso libero con green pass o tampone effettuato nelle 48 h precedenti all’evento).

“Ambizione”, gli appuntamenti confermati dell’instore tour:

sabato 18 settembre ore 16:00 – Roma – Discoteca Laziale (via Mamiani 62/A, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 h precedenti all’evento)

mercoledì 22 settembre ore 18:00 – Caserta – Juke Box (via Cornacchia 10, ingresso con green pass o tampone effettuato nelle 48 h precedenti all’evento)

“Ambizione”, tracklist:

Tredici le tracce contenute in questo nuovo lavoro discografico, che vantano la partecipazione di colleghi della scena hip hop napoletana e non solo: Paky, Ernia, Yung Snapp, Geolier, Vale Lambo e MV Killa.

1. Ambizione

2. Extendo (feat. Paky)

3. Gangsta Party

4. Sextape

5. Sul A’ Mia (feat. Ernia)

6. Just For Fun (feat. Yung Snapp)

7. Chello Che Vuò (feat. Geolier)

8. Me Gusta

9. Million Dollar Pussy

10. Serpenti (feat. Geolier)

11. North Face (feat. Vale Lambo & Yung Snapp)

12. Tu Si A Droga Pe Me (feat. MV Killa)

13. Resta

“Ambizione”, il commento di Lele Blade

Con questo album Lele Blade supera l’utilizzo di immaginari fantastici e ambientazioni mitiche che hanno caratterizzato la sua produzione fino ad ora: in “Ambizione” il rapper mira a portare l’ascoltatore nell’immaginario e nella vita dell’artista, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano.

Il significato della parola ambizione porta con sé una valenza positiva e una negativa ed è proprio questo dualismo che il rapper cerca di raccontare attraverso la sua musica: “ambizione è senso di partenza e mai di arrivo – commenta Lele Blade – una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica.”

