Maui, “La mia notte”

Maui: da venerdì 6 agosto in digital download e in rotazione radiofonica “La mia notte”

Da venerdì 6 agosto esce in digital download e in rotazione radiofonica “La mia notte” (Believe Italia), il nuovo singolo di Maui (https://bfan.link/la-mia-notte).

Dopo il successo di “Mon Frero” brano vincitore del Contest ideato da Sony Music “Urban fighter”, Maui è pronto a scalare le classifiche con una nuova sorprendente hit estiva.

“La mia notte” segna un nuovo inizio per l’artista ligure che grazie alle sonorità fresche e contemporanee cattura subito l’orecchio dell’ascoltatore. Questo brano arriva dopo “7.20″ pubblicato con Sony Music Italia.

La mia notte è un viaggio nei sentimenti alla scoperta di sé stessi. L’amore ci coglie all’improvviso senza bussare e quando ci travolge siamo pronti ad abbandonarci ad esso senza più barriere. Passione, voglia di amare e di ricominciare sono gli elementi cardine del nuovo singolo di Maui. Il testo porta la firma dello stesso Maui mentre il Rec mix e master sono a cura di Demito loco presso studio ostile.

«Attraverso il testo de “La mia notte” voglio far capire che per amore si può cambiare. Anche se un ragazzo è stato uno stronzo con le altre, se si innamora sa essere dolce e fedele. La scintilla dell’amore e del cambiamento avviene grazie ad un magico incontro in discoteca davanti a un cocktail.» – racconta Maui.