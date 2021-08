Arezzo Music Fest continua a far sognare con nuove date

Dopo il concerto-evento dei Negrita nuovi appuntamenti: il 5 agosto arrivano i Calibro 35, mentre il 26 agosto grande attesa per i Subsonica

Storia di un sold out annunciato quello dei Negrita ad Arezzo che lo scorso 31 luglio hanno animato l’anfiteatro romano della città con 1000 persone presenti in totale visibilio. Una location storica che è tornata a vivere in tutti i suoi spazi con grandissima emozione non solo del pubblico ma anche per tutti gli addetti ai lavori e per la band stessa.

“Che sarebbe stata una grande serata ce ne siamo resi conto a poco a poco organizzando tutti i dettagli, poi le luci dell’Anfiteatro si sono accese ed è venuta fuori veramente un evento unico per tanti motivi – racconta il direttore artistico del Men/Go Paco Mengozzi – un format così importante come quello di Mtv, i Negrita che scelgono Arezzo, l’Anfiteatro sold out da tempo, il pubblico caldissimo che ha sostenuto la band cantando dall’inizio alla fine, la band a metà tour davvero in formissima che sentiva la serata in maniera particolare proprio per tutti questi motivi”.

L’Arezzo Music Fest continua a crescere in questa edizione 2021 davvero speciale

Oltre 3600 spettatori nelle varie serate della manifestazione, si registrano già 750 partecipanti per il concerto del 5 agosto con ingresso libero (previa prenotazione) dei Calibro 35, la superband formata da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta, Fabio Rondanini e Luca Cavina, per la tappa aretina del loro Post Momentum Tour. Ad aprire la serata due nuove proposte della scena musicale italiana: PIOVE. e gli Ask the white mentre dalle 20 ci sarà al vinyl set di Solid Groove.

Altro grande attesa è quella per i Subsonica del 26 agosto che con oltre 700 paganti si preannuncia un nuovo sold out. Ingresso 25€ + diritti di prevendita.

Il festival è inserito nell’ambito di “Anfiteatro sotto le stelle” organizzato da Fondazione Guido D’Arezzo ed è stato possibile grazie al patrocinio e contributo di Comune di Arezzo e il sostegno e collaborazione di Fondazione Guido D’Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Consiglio Regionale della Toscana, il main sponsor Estra e la collaborazione di Direzione regionale Musei della Toscana e del Museo Archeologico “Gaio Cilnio Mecenate”.

Apertura biglietteria e bar alle 18

Apertura porte alle 20

Inizio concerti alle 21

Per informazioni: mengomusicfest@gmail.com – www.mengomusicfest.com

Biglietti e prevendite su: www.discoverarezzo.com