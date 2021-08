Lella Costa: venerdì 3 settembre al Maggiore di Verbania

Al Centro Eventi Il Maggiore di Verbania appuntamento con “Intelletto d’amore – Dante e le donne”, il nuovo spettacolo di Lella Costa scritto da Gabriele Vacis con Lella Costa

Continua il grande successo degli spettacoli dell’ESTATE CULTURALE del CENTRO EVENTI IL MAGGIORE che, dopo quasi un anno di chiusura, è pronto a “riaprirsi alla vita” e riaccendere i riflettori sul meglio della prosa, della musica, dell’opera e della danza.

Il Maggiore di Verbania, rassegna dedicata a Dante

Venerdì 3 settembre il Maggiore accoglierà il terzo appuntamento della rassegna dedicata a Dante Alighieri, in occasione del 700° anniversario della sua morte: si tratta di INTELLETTO D’AMORE – DANTE E LE DONNE, il nuovo spettacolo di LELLA COSTA scritto da Gabriele Vacis (che ha curato anche la regia) insieme all’attrice, scrittrice e doppiatrice italiana.

Coproduzione Mismaonda e Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano, in collaborazione con RSI – Radio Svizzera italiana.

Il Maggiore di Verbania e la Divina Commedia

Nella Divina Commedia i personaggi femminili non sono molti. Ma quelli che ci sono, sono determinanti. Basti dire che ad accompagnare Dante nel paradiso è una donna: Beatrice. Scelta coraggiosa, perché la donna, in questo modo, assume un ruolo sacerdotale, guida spirituale che precede un uomo nel cammino verso la salvezza. Uno scandalo per il medioevo del sommo poeta. Ma anche oggi, in fondo. Il racconto scritto da Gabriele Vacis e Lella Costa sceglie alcune tra le donne di Dante e le fa parlare direttamente al pubblico, in modo confidenziale, da prospettive “insolite“.

Naturalmente c’è Beatrice, ideale dell’amore puro del poeta, ma anche di tanta gente da settecento anni in qua. E poi c’è Francesca che finalmente ci spiegherà perché Dante l’ha mandata all’inferno insieme al suo Paolo. Ci sarà Taibe, la prostituta delle Malebolge, costretta ad annaspare nel letame per un motivo ben diverso da quella che è stata la sua “professione”. E Gemma Donati, la moglie del poeta, madre dei suoi figli, che spiegherà come si convive con l’ideale amoroso di tuo marito, se non sei tu.

La narrazione delle protagoniste della vita artistica e privata del poeta si muove tra gioco e ironia, tenendosi sempre fedele al vero storico e alla larga dalla parodia.

Da venerdì 6 agosto GREEN PASS obbligatorio per assistere agli spettacoli in programmazione.

Il Maggiore di Verbania, modalità acquisto biglietti

È possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli che compongono un ricchissimo cartellone secondo le seguenti modalità:

Il Maggiore di Verbania, informazioni generali

I posti nella sala Teatrale sono numerati rispettando il distanziamento imposto dell’emergenza COVID 19 – la mascherina è obbligatoria per tutta la durata dello spettacolo (il distanziamento va rispettato anche per congiunti e familiari).

