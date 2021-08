Fuori il 31 agosto, il video di “WEOM”, il nuovo singolo di VALE LAMBO, che ha sancito la collaborazione del rapper con Columbia Records Italy/Sony Music Italy

Dirette da Johnny Dama, le immagini del videoclip – visibile al link https://youtu.be/IKzPM7NXy3o– ritraggono Vale Lambo e Niko Beatz circondato da auto di lusso. Scritta in dialetto napoletano, “Weom” infatti racconta scene di vita quotidiana di una Napoli che vive la strada.

Weom: il commento di Vale Lambo

“Weom è nata attraverso scene e flashback che si vedono solitamente in strada nel mio rione. Una sera, camminando con un amico, mi è venuta in mente quest’idea che poi ho sviluppato con Niko, il mio produttore. Nel singolo voglio far capire il fascino che ha un ragazzo di quell’estrazione sociale riguardo la vita di strada, ma allo stesso tempo la paura poi di buttarsi in quel mondo difficile e chiaramente sbagliato.”

Weom: biografia di Vale Lambo

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, Vale Lambo entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”. Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico. Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”.. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè, partnership di Universal che si occupa della distribuzione. L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco presenta collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo.

Prodotto da Niko Beatz, il brano è già disponibile in streaming e digital download al link https://columbia.lnk.to/weom.

