Dal 27 agosto al 5 settembre torna finalmente in presenza il LEJ Festival – Floating Moving Concert 2021,

il festival che unisce musica e natura nato da un’idea del pianista e compositore comasco Alessandro Martire, classe 1992, eccellenza italiana e ambasciatore del made in Italy nel mondo.

Il progetto mai come quest’anno è un sogno che si avvera. In un anno di ripartenza per il turismo e lo spettacolo, il LEJ Festival porterà giovani artisti e compositori provenienti da tutto il mondo ad esibirsi su tutto il territorio comasco: dal celeberrimo lago fino a gemme nascoste del territorio ugualmente affascinanti ed evocative: Valle Intelvi, Cernobbio, Oltrona di San Mamette, San Fermo della Battaglia e Argegno, solo per citarne alcune.

Protagonisti del festival saranno, in ordine alfabetico: Ana Zimmer, Alessandro Martire, Naiad, Summit, Harp Night, Jamira, Frapporsi, Frontera e altri ospiti non ancora annunciati.

Non solo musica:

per rendere l’esperienza ancora più unica, il programma sarà arricchito da workshop, laboratori creativi, progetti di inclusione sociale, escursioni, sport, jam session e altro ancora.

Cuore della manifestazione sarà anche quest’anno il Floating Moving Concert, la spettacolare performance sul lago di Como, che si svolgerà il 31 agosto dalle 18.00 a Cernobbio. Dopo l’edizione in streaming dello scorso anno, disponibile dal 9 agosto sulla piattaforma ITsART, quest’anno l’evento torna finalmente in presenza con obbligo di prenotazione gratuita tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alessandro-martire-floating-moving-concert-2021-164009357403.

Si tratta un format unico e innovativo che unisce musica e paesaggio in un viaggio tra natura, bellezza e musica. Un concerto su una piattaforma galleggiante mobile trainata da un motoscafo elettrico ed ecologico, che porta la musica proprio sullo specchio d’acqua del lago di Como. L’idea è quella di creare una passeggiata musicale godibile da tutto il lungolago.

Alessandro Martire eseguirà brani tratti da “Share the world”, suo ultimo album (Carosello Records), nel quale atmosfere oniriche, a metà strada tra composizioni classiche ricche di suggestioni cinematografiche e ballad pop, raccontano di desideri, di fioritura dell’anima, della voglia di tornare a viaggiare.

www.alessandromartire.com

https://www.instagram.com/alessandro_martire_composer/