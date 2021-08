“Lazzaretto Estate 2021”: nuove date e tante novità

Dopo più di un mese di programmazione, ancora tante novità per la rassegna “Lazzaretto Estate 2021”

Ad implementare il cartellone si aggiungono Saverio Raimondo il 18 agosto e Max Pisu il 20 agosto.

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, dopo essersi mostrato in pigiama su Rai4 e averci portato alla scoperta dei luoghi dimenticati durante la pandemia con i suoi documentari in stile Alberto Angela, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown: somministrato su cavie umane nell’estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell’ultimo anno lo show è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute.

Max Pisu, in uno spettacolo multiforme che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave,come al solito, surreale e divertente.

Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto genitori-figli. E poi loro, i bambini, che crescono in quell’incrocio pericoloso tra scuola, amicizie “ad alto rischio” e problemi adolescenziali, conditi da tatuaggi, piercing, creste di gel e fidanzatini… a vita bassa. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti.

Il concerto di Raphael Gualazzi è rimandato al 26 agosto, per sopraggiunti motivi logistici non imputabili né all’artista né all’organizzazione.

Si ricorda che dal 5 agosto servirà il Green Pass, per accedere agli spettacoli. Il Green pass o Certificazione verde Covid-19 se rilasciato dal Ministero della Salute sulla base dei dati trasmessi relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal Covid-19.

Per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital Covid certificate.

Questi i prossimi appuntamenti in calendario (Biglietti disponibili suhttps://dice.fm/bundle/lazzaretto):

18/08/2021 Saverio Raimondo, Live

19/08/2021 Moby Dick, a cura di Festival Desidera

20/08/2021 Max Pisu, Recital

21/08/2021 Pseudolo, a cura di Teatro Caverna

26/08/2021 Raphael Gualazzi, Gualazzi Live Summer 2021, a cura di SBAM Noisy ideas

www.comune.bergamo.it

www.lazzarettobergamo.it

IG @lazzaretto_bergamo_estate2021

FB Lazzaretto Estate 2021