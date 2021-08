E’ in radio e in digitale “Il Patto” secondo singolo di Esdra, altra splendida perla cantautorale, intima e delicata, dopo “Pianta e uragano”, brano d’esordio che ha ottenuto un grande riscontro (è stato inserito nelle playlists New Music Friday di Spotify e Apple Music e Scuola Indie).

“Il Patto” raccontato da Esdra

“Il Patto” è una ballata dolcissima e potente, che descrive perfettamente l’identità di Esdra, ispirata dai cantautori italiani degli anni ’70, con influenze indie e post-punk: “due protagonisti indubbiamente diversi tra loro, proprio come ne “La gabbianella e il gatto” – racconta l’autrice – la cui differenza viene però colmata da una più profonda necessità di dare e darsi senza riserve e senza chiedere nulla in cambio, nella speranza di poter volare sempre più in alto, lontani con gli occhi ma con i cuori vicinissimi”

Testo e musica del brano sono di Esdra. Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Fabio Rizzo (Eugenio in via di Gioia, Dimartino, Alessio Bondì) presso Indigo Studios, Palermo. Al singolo hanno partecipato Vincenzo Guerrieri alle batterie, Salvatore Maria Sclafani ai mandolini e Gloria Giacchino ai violini. L’artwork è a cura di Esdra

IG: https://www.instagram.com/esdra_____/

FB: https://www.facebook.com/esdrainartesdra