Lost Frequencies: “Where Are You Now” feat. Calum Scott

Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 6 agosto ed è disponibile in digitale “Where Are You Now” (https://whereareyounow.lnk.to/LostFrequenciesCalumScott), il nuovo singolo del Dj/produttore multi-platino da Miliardi di stream Lost Frequencies insieme a Calum Scott. In “Where Are You Now” l’artista fonde linee di synth, che spiccano e che danno il là ad un ritornello che dice: “Come la mia canzone preferita che mi girava per la testa”.

Lost Frequencies parla del brano

In merito all’uscita del singolo, Lost Frequencies ha dichiarato: «Sono super entusiasta di condividere questo nuovo singolo in collaborazione con Calum Scott. Sono felice di lavorare insieme a lui, mi ha già chiesto di remixare la sua traccia “Dancing On My Own” che all’epoca non ha funzionato, ma ora abbiamo lavorato insieme su questa originale traccia “Where Are You Now”! Ha assolutamente azzeccato la voce e non vedo l’ora di suonarlo dal vivo, spero che tutti lo adoreranno tanto quanto me».

Con 10 singoli multi-platino, oltre 13 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di stream solo su Spotify Lost Frequencies continua ad essere in prima linea sulla scena mondiale della musica elettronica.

Calum Scott è conosciuto al grande pubblico dopo la partecipazione al talent show Britain’s Got Talent. L’artista ha anche ricevuto supporto da importanti celebrità, tra cui Little Mix e l’attore di Hollywood Aston Kutcher.

