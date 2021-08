Dermot Kennedy: “Better Days” è il nuovo singolo

Dopo la pubblicazione nel 2019 dell’album “Without Fear” e il successo dei singoli “Giants” e “Power over me”, torna Dermot Kennedy con il brano “Better Days‘, già disponibile sulle piattaforme digitali al link https://DermotKennedy.lnk.to/BetterDays.

“Better Days’, come dice il titolo stesso, parla di speranza

Dermot dà voce ai pensieri delle persone di tutto il mondo che attendono fiduciosi giorni migliori. Il brano è prodotto da Dan Nigro (Olivia Rodrigo ‘Driver’s Licence”).

Parlando del brano, Dermot ha spiegato: “Questa è una canzone sulla pazienza. Invita ad essere sempre ottimisti, nonostante i momenti difficili passati. Come artista sento di dover dare il mio contributo portando un po’ di conforto e spensieratezza, anche se solo per la durata di una canzone. Better days will come”.

Dermot Kennedy:

Ad oggi con quasi due miliardi e mezzo di stream a livello globale e oltre quindici milioni di ascoltatori mensili solo su Spotify, Dermot è diventato un’indiscutibile star.

Nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto ‘Without Fear’, nel 2020 è stato nominato per il Best International Male BRIT Award ed è stato l’artista irlandese più venduto della sua generazione, con oltre 1,7 milioni di copie in tutto il mondo.

Negli ultimi 18 mesi, Dermot si è esibito dal vivo con Meduza al The Ellen Show, ha fatto un fantastico spettacolo dal vivo al Natural History History Museum di Londra e ha registrato una fantastica performance di apertura per la serie The Virtual Road degli U2.

È stato anche premiato come Man of the Match all’evento annuale Soccer Aid dell’Unicef.

