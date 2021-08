Il Confine: “Chi non ha paura? “, settimo capitolo

Arriva in libreria e fumetteria per Sergio Bonelli Editore “Chi non ha paura”, il settimo capitolo de Il Confine, la saga di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi che ha conquistato i lettori italiani.

Il Confine: “Chi non ha paura? “, la trama

In questo episodio, le analisi della scientifica mettono la parola fine al caso dei ragazzi scomparsi perché i dodici scheletri ritrovati sembrano essere proprio i loro. Laura Denti, però, non è pronta a mollare l’indagine. Le sue parole di speranza rivolte ai genitori affranti la portano a un duro scontro con il commissario di polizia Augusto Valenti e, quando diventa chiaro che la sua presenza non è più vista di buon occhio, Laura capisce che c’è una sola persona di cui si può fidare: Antoine Jacob…..

Il Confine: “Chi non ha paura? “, racconta Mauro Uzzeo:

“Nel sesto episodio de Il Confine (L’inverno che non se ne va) avevamo finito di schierare i pezzi sulla nostra scacchiera narrativa per poi divertirci a ribaltare tutto con il cliffhanger finale, quando Augusto irrompe in centrale annunciando il ritrovamento dei corpi dei ragazzi. In Chi non ha paura? ci troviamo a riannodare i fili dell’intreccio. Che fine hanno fatto i ragazzi? La domanda alla base dell’intera serie continua a essere centrale, ma sono le paure di chi teme o auspica il loro ritorno che caratterizzano questo volume, giocando di contrasto con il passo investigativo del resto della storia”.

Il Confine: “Chi non ha paura? “, racconta Giovanni Masi:

“Nelle pagine precedenti molte verità vengono scoperte, in senso figurato ma anche letterale, visto che in effetti Aurelio si scopre, Elvira, Ginevra e Carmela si scoprono, e a suo modo si scopre anche la montagna. Ne derivano svolte inattese, e inattese (nonché nuove) domande. Cercare la soluzione al mistero de Il Confine è come scavare la buca del tesoro: più si scende e più il forziere si avvicina, più la luce del giorno si allontana. Vi do un consiglio: portate pazienza e godetevi il viaggio”.

Dal 26 agosto in libreria e in fumetteria il nuovo episodio della serie

con i disegni di Emanuele Contarini e Bruno Cannucciari

e la copertina di Lorenzo LRNZ Ceccotti

#IlConfine #UniversoBonelli

https://www.facebook.com/SergioBonelliEditoreUfficiale/

https://www.facebook.com/AudaceSergioBonelliEditore/

https://www.sergiobonelli.it/il-confine/2021/07/22/libro/il-confine-chi-non-ha-paura-1020613/