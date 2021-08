Annunciate le prossime date del tour de Il Muro del Canto

Il 26 agosto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma la band anticiperà alcuni brani del prossimo disco

Proseguono i concerti de Il Muro del Canto, attesi a Roma per un concerto speciale alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, durante il quale la band anticiperà dal vivo alcuni brani del prossimo disco come il primo singolo Controvento un inno alla resistenza sociale e culturale in un periodo di grosse difficoltà condivise.

26/08 Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica – ‘Controvento’

04/09 Ferrara – Comfort Festival

10/09 Magenta (MI) – Rock FightsCancer

Il Muro del Canto: Controvento, il primo singolo del quinto disco in studio in uscita nel 2022

La band presenta un’innovazione stilistica musicale che mostra comunque di aver radici forti nelle sonorità tipiche dei quattro dischi precedenti. Il brano è una rivendicazione della libertà quanto mai viva oggi e un’accusa al mutismo della cultura e dei media rispetto alle lotte degli ultimi.

Formazione Il Muro del Canto

Il Muro del Canto sono Daniele Coccia Paifelman (voce), Alessandro Pieravanti (voce narrante e batteria), Eric Caldironi (chitarra acustica), Ludovico Lamarra (basso elettrico), Franco Pietropaoli (chitarra elettrica) e Alessandro Marinelli (fisarmonica). Dal suono ruvido ed intenso, il gruppo unisce modernità e tradizione in un’autentica voce popolare senza tempo. Il loro ultimo album “L’Amore mio non more”, ottimamente recensito dalla critica, è stato portato a lungo in tour in tutta la penisola, ampliando il nutrito pubblico che da anni segue le performance della band.

Altre notizie di eventi su Dietro la Notizia

Link al videoclip del nuovo brano “Controvento” su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0SY0Z0SCZCw

www.ilmurodelcanto.com