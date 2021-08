Da settembre, disponibile il nuovo album dei Gaze of Lisa

Si intitola “Sinonimi Contrari” il primo album dei Gaze of Lisa che dal 1° settembre uscirà in tutti i digital stores, album pubblicato da Terzo Millenio Records

Dal 1 settembre sarà disponibile in tutti i digital stores “Sinonimi Contrari”, il primo album della band materana Gaze of Lisa. L’album contiene dodici tracce inedite composte dalla band e registrato negli studi bresciani Cromo Studio e Mac Wave Studios con la collaborazione del produttore artistico Valerio Gaffurini.

“Sinonimi Contrari”: il titolo e l’ispirazione

Ispirato da una fotografia scattata dal fotografo Rosario Genovese nella città di Matera, a metà degli anni 50, che rappresenta un mulo parcheggiato tra delle auto. L’approccio musicale della band può essere riassunto nel titolo stesso dell’album, un connubio tra strumenti tradizionali e altri più avanguardistici.

“Sinonimi Contrari”: lo stile del disco

Il disco ondeggia su note di musica elettronica ispirata ad artisti quali Thom Yorke e Apparat, unite a un background del classico power trio rock. Per la stesura dei testi, grande importanza hanno avuti artisti italiani quali Bluvertigo, CCCP, Franco Battiato e Caparezza. Sinonimi Contrari è un disco che vuole disfarsi di etichette legate al genere e alle forme, mostrare come qualcosa possa cambiare in base al punto di vista. Il mulo, raffigurato nella foto della copertina, può essere il contrario delle auto ma allo stesso tempo possono diventare sinonimi, in quanto mezzi di trasporto.

Gaze of Lisa: la formazione di una band

I Gaze of Lisa sono una band originaria di Matera nata nel 2016 e composta da Pierdomenico Niglio (batteria, voce ed elettronica), Carmelo Fascella (chitarra, voce, live coding) e Damiano Niglio (basso, cori e sintetizzatore). Il loro sound, assimilabile al genere Indie elettronico, è caratterizzato dall’unione di sonorità rock ed elettroniche.

Nel 2018 esce l’Ep “Hidden”, autoprodotto, in lingua inglese e stilisticamente influenzato dalle sonorità del Synth Pop, dell’Alternative Rock e del Funky riuscendo ad ottenere ottime recensioni su giornali e riviste come Traks, Musica Zero, La Gazzetta del Mezzogiorno e Rock Garage. Per la promozione dell’Ep la band si esibisce in eventi e locali tra Basilicata e Puglia. Aprile 2021 viene pubblicato il singolo e videoclip “Bilancia” che con il brano “Logica” anticipano l’uscita del primo album intitolato “Sinonimi Contrari” previsto a settembre. Nel mese di Giugno del 2021 è hanno pubblicato il singolo “Logica”, brano che è un invito a riconoscere se stessi nelle proprie azioni e a rimanere fedeli alle proprie idee derivanti dalle esperienze personali.

Facebook:https://www.facebook.com/gazeoflisa Instagram:https://www.instagram.com/gazeoflisa/