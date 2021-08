“Amata dalle tenebre” – il ritorno della Star Russa

“Amata dalle tenebre“ include le registrazioni di debutto della star russa nella Morte di Isotta di Wagner, in “Ritorna vincitor!” di Verdi, “Es gibt ein Reich” di Strauss, nell’aria di Lisa dalla Dama di Picche di Tchaikovsky e nel Lamento di Didone da Didone e Enea di di Purcell.

L’album è accompagnato da un film musicale realizzato dalla regista Elena Petitti di Roreto con una tecnica innovativa: Anna – Stage of Emotions, girato durante le sessioni di registrazione alla Scala, è il primo film del genere focalizzato su una cantante di fama internazionale.

“Amata dalle tenebre” – a quando l’uscita

Amata dalle tenebre uscirà in tutti i formati il 5 novembre compresa un’edizione deluxe con il film musicale in Dolby Atmos.

E’ già disponibile il primo singolo tratto dall’album “Numi, pietà” dall’Aida di Verdi: ascoltalo subito  https://umi.lnk.to/3W8qEz

“Amata dalle tenebre” – primo album da solista di Anna Netrebko

Si tratta del primo album da solista classica della superstar soprano da cinque anni. L’album spazia fra alcune delle arie più drammatiche e appassionate del repertorio, registrate nel leggendario Teatro alla Scala di Milano, con l’Orchestra del Teatro alla Scala diretta dal suo Direttore Musicale, Riccardo Chailly.

Anna Netrebko sarà tra i protagonisti del Macbeth, opera inaugurale della prossima stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre 2021 insieme a Luca Salsi, Francesco Meli, Ildar Abdrazakov, la regia di Davide Livermore e la direzione di Riccardo Chailly.

“Amata dalle tenebre” -Tracklist

1. RICHARD STRAUSS Es gibt ein Reich, wo alles rein ist

Ariadne auf Naxos (Ariadne)

2. GIUSEPPE VERDI Ritorna vincitor! … Numi, pietà

Aida, Act I: Scena e romanza (Aida)

3. GIUSEPPE VERDI Tu che le vanità conoscesti del mondo

Don Carlo, Act V: Scena (Elisabetta)

4. RICHARD WAGNER Dich, teure Halle, grüß ich wieder!

Tannhäuser, Act II (Elisabeth)

5. FRANCESCO CILEA Poveri fiori, gemme de’ prati

Adriana Lecouvreur, Act IV (Adriana)

6. PYOTR I. TCHAIKOVSKY Uzh polnoch blitzitsya … Akh, istomilas ya gorem

Pique Dame, Act III: Scene and arioso (Lisa)

7. GIACOMO PUCCINI Un bel dì vedremo

Madama Butterfly, Act II (Butterfly)

8. RICHARD WAGNER Einsam in trüben Tagen

Lohengrin, Act I (Elsa)

9. GIACOMO PUCCINI Sola, perduta, abbandonata

Manon Lescaut, Act IV (Manon)

10. HENRY PURCELL Thy hand, Belinda … When I am laid in earth (Dido’s Lament)

Dido and Aeneas, Act III (Dido)

11. RICHARD WAGNER Mild und leise wie er lächelt

Tristan und Isolde, Act III: Liebestod (Isolde)

