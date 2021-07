Dopo l’ottimo inizio con il doppio Sold out a Cesena e le date all’Eolie Music Fest e al Sequoie Music Park di Bologna che hanno permesso a Willie Peyote e alla sua band di scaldare i motori dopo oltre un anno di stop forzato, prosegue il “Mai Dire Mai Tour Degradabile”, una lunga serie di date che porteranno il rapper e cantautore torinese in giro per l’Italia durante tutta l’estate. Al tour già confermato si aggiungono oggi nuovi appuntamenti a Cremona, L’Aquila e Terni.

Questo il calendario completo (in costante aggiornamento):

08 luglio 2021 – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival – SOLD OUT

10 luglio 2021 – GENOVA – Arena del Mare – Balena Festival SOLD OUT

(recupero concerto del 6 luglio 2020)

11 luglio 2021 – VILLAFRANCA (VR) – Castello Scaligero

18 luglio – CERVINIA (AO) – Lago Goillet – Musicastelle

23 luglio 2021 – BRESCIA – Arena Campo Marte

(recupero concerto del 17 aprile 2021 al Brixia Forum di Brescia)

05 agosto 2021 – GRADO (GO) – Parco Delle Rose

06 agosto 2021 – RIMINI – Arena Lido NUOVA DATA

16 agosto 2021 – LECCE – Oversound Music Festival

17 agosto 2021 – FASANO (BR) – Locus Festival – SOLD OUT

(recupero del 1 agosto 2020)

19 agosto 2021 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso

20 agosto 2021 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Arena del Mare – Terrasound

23 agosto – LIVORNO – Cortomuso Festival

24 agosto 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

(recupero della data inizialmente prevista il 21 luglio 2020 e poi posticipata al 16 luglio 2021 al Rock in Roma, Ippodromo della Capannelle)

26 agosto 2021 – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace – NoSound Urban Fest

27 agosto 2021 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Festival

02 settembre 2021 – PRATO – Piazza Duomo – Prato è Spettacolo

(recupero concerto del 2 settembre 2020)

03 settembre 2021 – CREMONA – Piazza Del Comune – NUOVA DATA

09 settembre 2021 – CASERTA – Belvedere di San Leucio – Caserta Music Festival

10 settembre 2021 – L’AQUILA – Scalinata Di San Bernardino – Pinewood Festival – NUOVA DATA

12 settembre 2021 -TERNI – Baravai – Anfiteatro Romano – NUOVA DATA

Il tour prende il nome dal brano che Willie Peyote ha presentato sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo “Mai dire Mai (La Locura”) (https://youtu.be/fJtnqQ1RTg4), brano che ha regalato a Willie Peyote il Premio Della Critica Mia Martini e che è stato certificato PLATINO da FIMI-GFK.

Per il tour, organizzato da Magellano Concerti, Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth), Enrico Allavena (trombone) e Damir Nefat (basso).

Ricordiamo che non sarà possibile recuperare invece le date previste per il 18 giugno a Padova (Sherwood Festival), per il 29 luglio a Napoli (Arena Flegrea) e per il 19 agosto a Cinquale, MS (Arena della Versilia).

I biglietti per i concerti acquistati in precedenza restano validi per le nuove date.

Per tutti i dettagli in merito ai biglietti (compresi i rimborsi per le tre date annullate) consultare il

sito www.magellanoconcerti.it.