We Reading Festival: dal 15 al 22.08 in Romagna

Una settimana di parole e musica in Riviera:”We Reading Festival” quinta edizione Ingresso libero

Dal 15 al 22 agosto in Romagna

con Emanuela Fanelli, Valeria Solarino,

Rachele Bastreghi, Davide Shorty e tanti altri

Otto giorni di spettacoli inediti e sorprendenti, letture e talk in location suggestive, magici concerti in spiaggia al sorgere del sole.

La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la quinta edizione di We Reading Festival: una settimana fitta di eventi per un progetto culturale unico nel suo genere, che coinvolge i tre Comuni di Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e vede tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.

Ospiti di questa edizione Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini. Ci sarà poi spazio anche per suggestivi momenti musicali con Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Guidobaldi e Parsec.

Tutte le serate sono a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. I posti sono prenotabili su www.wereading.it a partire da lunedì 2 agosto.

Le illustrazioni del festival sono curate da Fumettibrutti, giovane fumettista catanese astro nascente del fumetto italiano.

Il calendario

Domenica 15 agosto ore 06:00 – Spiaggia libera molo di levante, Cesenatico

LA MUNICIPÀL live all’alba in spiaggia

Lunedì 16 agosto ore 21:00 – Chiesa del Suffragio, Savignano sul Rubicone

DAVIDE SHORTY – Battiti in Parole

ore 23:00 – Podere Bislacco

ParSec performance “be me”

Martedì 17 agosto ore 21:00 – Chiesa del Suffragio, Savignano sul Rubicone

MARIA ANTONIETTA – L’inferno di Guido. Interpretazione del Canto XXVII dell’Inferno Dantesco

ore 23:00 – Podere Bislacco

Folcast live

Mercoledì 18 agosto ore 21:00 – Arena dei Cappuccini, Cesenatico

EMANUELA FANELLI + GIUSEPPE CIVATI – Voce di donna

ore 23:00 – Maré

Guidobaldi live

Giovedì 19 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

VALERIA SOLARINO – Oltre il Mare. Dentro le voci di chi è in viaggio

Evento speciale per Mediterranea Saving Humans

Venerdì 20 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

CIMINI legge Franco Battiato

Sabato 21 agosto ore 21:00 – Sferisterio, Santarcangelo di Romagna

PIETRO TURANO legge Édouard Louis

Domenica 22 agosto ore 06:00 – Spiaggia libera molo di levante, Cesenatico

RACHELE BASTREGHI live all’alba in spiaggia

L’alba di Psychodonna

