Fuori il video “Ratatà (Boom)” Raffy feat. Ivan Granatino

La giovanissima cantante italo rumena Raffy fuori con il nuovo brano e video “Ratatà (Boom)” in collaborazione con Ivan Granatino

Dopo il successo di “Tiki Tiki” (più di 250 mila ascolti solo su Spotify e 750 mila views su Youtube), Raffy torna a farci ballare con un nuovo singolo estivo dal titolo “Ratatà (Boom)” e lo fa in collaborazione con l’artista urban Ivan Granatino.

Il video “Ratatà (Boom)” su YouTube sta già ottenendo ottimi risultati superando le 100.000 views: https://youtu.be/DhdRW6aSv9A

“Il video di ‘Ratatà (Boom)’ è stato girato in provincia di Napoli in uno studio allestito totalmente per l’occasione – racconta Raffy – è stato tutto molto naturale e spontaneo, tanto colorato e con un corpo di ballo eccezionale. Poi con Ivan, che è una persona meravigliosa, è stato fighissimo collaborare, ci siamo divertiti tantissimo. Ho voluto un cast ed una produzione giovane perché volevo rendere l’idea della leggerezza e della spensieratezza di noi ragazzi. Sono stata anche molto contenta di lavorare con NoMods, Mario e Tony che hanno dato vita alle mie idee”.

Il brano, prodotto al Take Away Studios di Modena è un mix perfetto tra pop e reggaeton dalle sonorità latino-americane in grado di scaldare ulteriormente l’estate 2021!