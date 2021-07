Valos: fuori il videoclip ufficiale di Banlieu

La periferia romana raccontata da Pasolini e dal nuovo Rap

Brano estratto da “Brillerà”

Esce oggi il videoclip di “Banlieue”, traccia estratta da “Brillerà”, l’EP d’esordio di Valos.

Il video è stato interamente girato a Via di Donna Olimpia, quella stessa strada che è stata descritta da Pasolini in “Ragazzi di Vita”.

A distanza di decenni, per quanto il quartiere intorno sia diventato parte del centro e abbiente, molti palazzi della via e alcune dinamiche raccontate nel romanzo anche nel romanzo neorealista, sono rimaste inalterate.

Secondo il rapper romano

“Insieme a Kilo abbiamo deciso di girare il video in bianco e nero, raccontando i posti e le storie di chi abita le nuove banlieue dandogli una luce nuova. Spesso le periferie vengono ritratte in modo sbagliato e non permettono a chi ci vive di poter cambiare e cambiarla”.

Valos diventa così un nuovo portavoce dei problemi e dei sogni delle nuova generazione, usando il rap nella sua potenza narrattiva e puntando alla cultura e all’arte come strumento di riscatto sociale e morale.

“Brillerà” è il primo EP di Valos.

Pubblicato il 16 luglio su tutte le piattaforme digitali. In pochi giorni ha totalizzato oltre 180 mila streams su Spotify, confermando il rapper come una promessa di spessore per la scena romana.

“Brillerà” è un racconto frammentato in sette tracce, in cui traspare tutta la voglia di riscatto di un “ragazzo di vita” cresciuto nella periferia, un luogo da superare non solo fisicamente ma anche mentalmente.

Nell’EP compaiono con diverse collaborazioni. Su tutte spicca il featuring con Lil Kaneky (membro degli Psicologi) in “Attacchi di Panico”, Naver, Roose 66 Santana in “Luci Spente” e gli emergenti Wave e Zua.

