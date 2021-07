Venerdì 23 luglio ore 21.15 la prima proiezione europea di “Paper & Glue” di Jr con la partecipazione di Jr e Mathieu Kassovitz – modera Cecilia Sala

Parco della Cervelletta (Tor Sapienza)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione obbligatoria: https://www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza/

Il Cinema in Piazza incontra la migliore arte contemporanea.

Venerdì 23 luglio alle ore 21.15 nel parco della Cervelletta la rassegna curata dall’Associazione Piccolo America ospita la prima europea di “Paper & Glue” (2021, 94 min), documentario del photograffeur francese JR appena presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival 2021. A presentare l’esclusiva proiezione saranno lo stesso artista/regista JR e il regista Mathieu Kassovitz, per dare vita a una serata in cui l’alchimia e la sintonia tra i due travolgeranno gli spettatori, fondendo arte e cinema in un unico dialogo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Cecilia Sala.

“Paper & Glue” trasporta lo spettatore nello straordinario mondo dell’artista

Un viaggio che parte dai primi video di graffiti illeciti catturati di notte sui tetti di Parigi, passando per i lavori realizzati al confine tra Stati Uniti e Messico, alle favelas di Rio de Janeiro, fino a una collaborazione in corso con una prigione di massima sicurezza della California.

Mathieu Kassovitz sarà inoltre ospite de Il Cinema in Piazza anche la serata successiva, sabato 24 luglio nel suggestivo parco di Monte Ciocci, per presentare uno dei suoi film preferiti, “I soliti ignoti”, il capolavoro di Mario Monicelli candidato agli Oscar nel 1959 come Miglior film straniero. La serata sarà moderata dal regista Francesco Zippel.

Tutte le proiezioni e gli incontri sono ad accesso libero fino a esaurimento posti e solo su prenotazione tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza. Sul sito si potrà prenotare la propria “piazzola” dove sarà possibile partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus.

Il Cinema in Piazza settima edizione

da venerdì 4 giugno a domenica 1 agosto 2021

Piazza San Cosimato a Trastevere (4 Giugno – 1 agosto)

Parco della Cervelletta a Tor Sapienza (10 Giugno – 25 luglio)

Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia (19 Giugno – 25 luglio)

Piccolo America

www.ilcinemainpiazza.it