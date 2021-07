In tutti gli store digitali, il nuovo inedito di Lorde

L’artista neozelandese è tornata al successo con l’ultimo singolo “SOLAR POWER” LORDE atteso per il 30 Agosto

nuovo album “SOLAR POWER”, previsto per il 20 agosto, pubblicando oggi un nuovo brano inedito dal titolo “STONED AT THE NAIL SALON” ( LORDE (12 milioni di album venduti nel mondo a cui si aggiungono gli oltre 10 miliardi di stream) si avvicina alla pubblicazione del suo, previsto per il 20 agosto, pubblicando oggi un nuovo brano inedito dal titolo “STONED AT THE NAIL SALON” ( https://Lorde.lnk.to/StonedAtTheNailSalon ).

Il brano arriva dopo la pubblicazione della title track “SOLAR POWER”, singolo che ha riscosso grande successo di pubblico e critica e che ha riportato la giovane artista neozelandese alla musica dopo 4 anni di silenzio.

“STONED AT THE NAIL SALON” vuole regalare un’altra occhiata all’interno del nuovo progetto di Lorde che ha raccontato: “ho scritto questo brano dopo un lungo periodo di tour, un momento in cui mi facevo molte domande su di me e ho avuto una specie di crisi esistenziale. È una canzone da raccomandare se vuoi prenderti un momento di pausa, pensare solo a te stesso e stare bene”.

Il brano e il video di “Solar Power” ci hanno regalato una nuova LORDE. “Solar Power” è stata come un “tuffo rinfrescante”, un ritorno a suoni più organici, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli anni ’60 e ’70 e alla musica pop di inizio anni 2000 (The Mamas & The Papas, Crosby, Stills & Nash, ma anche le TLC, Destiny’s Child e All Saints).

Il nuovo album “SOLAR POWER” – prodotto da Jack Antonoff – conterrà 12 tracce ispirate al mondo naturale (come ha detto Lorde in una dichiarazione alla stampa riportata da Billboard USA «In tempi di mal di cuore, dolore, amore profondo o confusione, guardo al mondo naturale per le risposte. Ho imparato a respirare all’aria aperta e a sintonizzarmi. Questo è quello che è venuto fuori») e non sarà disponibile per scelta dell’artista in versione CD fisico ma solo in vinile (colorati e neri, fatti di plastica riciclata) e in digitale.

Lorde ha infatti dichiarato “Non volevo fare qualcosa che sarebbe finito in una discarica in due anni. E soprattutto volevo fare qualcosa che simboleggiasse il mio impegno nel mettere in questione i nostri sistemi e agire con intenzione e sensibilità”.

L’album uscirà in una versione “Music box”, una scatola fatta di materiale biodegradabile al 100% e conterrà un download link ad alta risoluzione oltre a tracce extra, contenuti esclusivi, un poster pieghevole, un libretto e un set di quattro carte.

«Ho deciso che volevo creare un’alternativa ecologica e lungimirante al CD sin dall’inizio del processo di realizzazione dell’album», ha spiegato sul suo sito la cantautrice. «Volevo che la Music Box fosse simile per dimensioni, forma e prezzo a un CD, che vivesse al suo fianco in un ambiente di vendita al dettaglio, ma che fosse qualcosa che si distinguesse e che fosse fedele alla natura in evoluzione di un album moderno».

Tra le tappe del tour mondiale anche l’ITALIA che ospiterà LORDE il prossimo anno per due imperdibili appuntamenti: il 16 giugno a ROMA (Auditorium Parco della Musica) e il 17 giugno a Villafranca di Verona (Castello di Villafranca).