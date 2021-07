Tommaso Zorzi a R101

Ieri sera Tommaso Zorzi, nel suo consueto appuntamento all’interno del programma di Maurizio Costanzo su R101, ha raccontato di trovarsi in Sicilia, a Taormina.

“Quest’estate rimarrò in Italia dove si sta molto molto bene”

“In Sicilia ci sono posti incredibili poco conosciuti”

Alla domanda di Costanzo “Come è l’estate di Tommaso Zorzi?”, Tommaso ha risposto: “In questo momento sono in Sicilia a Taormina e quest’anno, un po’ per esigenza, un po’ perché è giusto così, rimarrò in Italia tutta l’estate. E devo dire che in Italia si sta molto molto bene. Io mi sto occupando della Pro Loco siciliana (ride) perché ci sono dei posti incredibili che sono poco conosciuti: ieri sono andato a visitare la Cuba Bizantina che è una chiesa meravigliosa eretta nel VII secolo che non se la caga nessuno, ma dovrebbe essere una delle sette meraviglie del mondo, quella è in piedi dal 600. Si trova vicino a Castiglione di Sicilia nella valle dell’Alcantara. Castiglione di Sicilia è un borgo meraviglioso. Io sono qua nella valle dell’Alcantara dove passa il fiume Alcantara ed è una valle anche molto molto verde, un paesaggio meno consueto del paesaggio un po’ più deserto della Sicilia; si sta davvero molto bene. E poi come si mangia!!!”

“Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri, va in onda su R101 dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 21.00. Ospite fisso, Tommaso Zorzi.