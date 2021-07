Grazie a Tripfordog.com è possibile fare con il cane delle esperienze che non avreste mai pensato possibile.

In vespa a Roma con sidecar, alla ricerca del tartufo di Volterra, in vacanza con il trenino rosso del Bernina, bisteccata con cantina nelle terre di Pisa con passeggiata in vigna, Dog Trekking al tempio di Minerva di Montefoscoli

“Con il mio cane abbiamo provato di tutto – spiega Marco Fabris, Ceo e fondatore di Tripfordog.com, l’agenzia di viaggi a quattro zampe – I nostri amici pelosi non sono un intralcio, anzi, diventano non solo una compagnia, ma anche un divertimento in più. E’ fantastico vedere come si divertono e si rilassano con la propria famiglia. Cerchiamo in giro per l’Italia e non solo esperienze uniche, da fare con i nostri amici a quattro zampe. Scoviamo ristoranti dove anche i cani possano entrare in sala e alberghi, quando è necessario, dove possano stare con noi, e starci accanto anche durante la colazione. Le cose da fare sono tante e alcune molto particolari”.

In vespa a Roma con il cane

Si sale su una vespa sidecar assieme ad una guida autorizzata, e con il vento fra i capelli, si va a scoprire le meraviglie di Roma. Avresti mai pensato di poterti godere il Colosseo, o la fontana di Trevi, comodamente seduto insieme al tuo amico a quattro zampe senza essere necessariamente sul divano di casa tua guardando la TV? Adesso si può!

Si parte da Piazza della Repubblica, dove, dopo aver fatto accomodare a bordo il vostro amico peloso ed averlo assicurato alla sua cintura omologata, si parte alla scoperta della città eterna.

Preparatevi alle attenzioni di centinaia di obbiettivi poiché non è proprio una cosa da tutti i giorni vedere un bau bau in vespa sidecar!

Le vespe con sidecar sono mezzi molto particolari. Per questo motivo vengono condotte soltanto da guide/driver preparati e con esperienza. Ai fini della sicurezza personale non è permesso a partecipanti di guidare.

Alla ricerca del tartufo di Volterra con il cane

Il vostro cane apprenderà i primi rudimenti per diventare un cane da tartufo cono Daniele, il più importante tartufaio e allevatore di cani da tartufo della zona di Volterra. Con lui si faranno delle simulazioni divertenti, sia per il cane, che per i partecipanti. Si finisce con un pranzo a base dei tartufi usati durante la presentazione.

L’esperienza è arricchita dalla presenza di Mamma Maria, che in cucina preparerà i piatti più tipici da abbinare al tartufo dall’antipasto al dolce, e un piatto succulento sarà preparato anche per i cani presenti, ospiti d’onore.

Con il trenino rosso del Bernina alla scoperta della Valtellina

Si viaggia a bordo del fiabesco trenino rosso su rotaie, il Bernina Express con il proprio cane, e si va alla scoperta della magica campagna della Valtellina e delle Alpi svizzere.

Si parte da Tirano per ammirare lo splendido paesaggio delle Alpi, dai vigneti della Valtellina ai ghiacciai del Passo del Bernina, insieme al vostro amico a quattro zampe.

Con il treno regionale, si ha la massima libertà nell’arco della giornata per poter scendere a piacere e godersi una sana passeggiata. TripforDog consiglia la fermata di Cavaglia, Ospizio Bernina e Pontresina, perfette per meravigliose passeggiate nel superbo panorama delle Alpi svizzere. Si risale poi in treno per rilassarsi in questo viaggio da favola mentre il bellissimo paesaggio alpino scorre davanti ai tuoi occhi. Il viaggio può essere fatto in autonomia, o con una guida.

Bisteccata alla cantina nelle terre di Pisa con passeggiata in vigna

Un viaggio enogastronomico, interessante, a contatto con la natura e con i profumi della terra e dei suoi prodotti. Il territorio delle terre di Pisa offre una vasta scelta di cantine che sono dog friendly e per questo quest’esperienza può essere sempre diversa. In base al periodo di prenotazione si sceglierà quella più adatta per i partecipanti ed il cane.

Insieme a chi fa il vino si visita la vigna e durante questa bella passeggiata, si impara ad apprezzare il duro lavoro che si nasconde dietro una bottiglia di vino.

Ci si sposta poi in cantina per scoprire le peculiari tecniche di vinificazione adottate dai produttori. Il vino si assaggia con il cibo abbinato, e per i rossi toscani non c’è niente di meglio che una bella bistecca fiorentina! Questa verrà servita con altre delizie locali, per un pranzo completo.

Dog Trekking al tempio di Minerva di Montefoscoli con pic-nic

Una guida di TripForDog vi accompagnerà per vivere questa parte autentica della Toscana attraverso una camminata piacevole tra i boschi, gli olivi secolari e i piccoli borghi delle Terre di Pisa, fino a giungere ad una gemma nascosta, il tempio di Minerva Medica a Montefoscoli del 1800. Qui tra leggende e storie di massoneria, di esperimenti di galvanismo e di cavalieri del passato, ci si potrà godere un rilassante pic-nic sotto i lecci preparato da una cuoca locale. I piatti sfiziosi sono prepararti usando prodotti di fattoria di stagione. Si assaggeranno anche i vini della fattoria che ospita il tempio. L’itinerario verrà stabilito in base alle esigenze e alla preparazione dei partecipanti e dei loro amici pelosi… Per loro sarà preparata una ciotola speciale.

Si tatta di una gita di due giorni. Si alloggerà in un agriturismo ai piedi di Volterra, super dog friendly, con acqua e cibo disponibili per i cani, che possono alloggiare gratuitamente, senza supplementi. La sistemazione è in suite ed una terrazza panoramica per rilassarsi.

Il ristorante propone colazioni genuine, pranzi tipici e cene tradizionali, preparati da Mamma Maria che condivide con voi le ricette più buone della sua famiglia.

