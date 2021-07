È online il video di “Splash Auf Wiedersehen” (Believe), il nuovo brano di Linda Messerklinger , che anticipa l’album di prossima uscita “ANIMA_L”. Il video, scritto e diretto dalla stessa Linda Messerklinger, è visibile al seguente link: https://youtu.be/MFtuH0wMVbw

Il brano “Splash Auf Wiedersehen”, disponibile in digitale (https://backl.ink/147349148), sarà in radio da venerdì 9 luglio 2021.

“ANIMA_L” è il primo album solista di prossima pubblicazione di Linda Messerklinger ed è prodotto da Luca Vicini “Vicio”. È anche un progetto multimediale che crea una rete di interazione fra artisti, studiosi e attivisti della scena contemporanea alla ricerca di nuovi linguaggi e pratiche che possano rigenerare un senso di comunione e interconnessione fra gli esseri umani e le altre specie viventi.

Il progetto “ANIMA_L” prevede il coinvolgimento di artisti, studiosi e attivisti nella realizzazione di podcast e dei videoclip dei brani. Al videoclip di “Splash Auf Wiedersehen” hanno partecipato l’attore e regista americano Michael Margotta, la sociologa Elena Battaglini e la designer Stella Tosco.

«Con questo video volevo creare un mondo abitato da artisti e creatori di spettacoli, funamboli dell’amore che scelgono l’Arte come mezzo, collegandomi al film “Les Enfants Du Paradis”, molto amato da mio nonno Michael Messerklinger, a cui il brano è dedicato – racconta Linda Messerklinger – Come in “Voyage dans la Lune”, anche qui coesistono e si intersecano le dimensioni spazio-temporali, attraverso cui l’amore forte e profondo fra queste creature continua a viaggiare e comunicare, componendo una geografia multidimensionale ed emozionale in cui emerge la città di Vienna.»

www.instagram.com/linda_klee/

www.facebook.com/lamasonante/

www.youtube.com/user/Lamasonante