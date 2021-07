Fabio Rovazzi feat. Eros Ramazzotti “La mia felicità” fuori ora su Youtube

L’irresistibile spy comedy story scritta e diretta da Fabio Rovazzi

150 persone coinvolte, 7 giorni di riprese in 9 location , 4 mesi di lavoro tra Los Angeles e l’Italia, effetti speciali e super ospiti per il videoclip colossal che chiude la trilogia

Dopo due anni di attesa è tornato Fabio Rovazzi! Performer, attore brillante, cantante, scrittore, dal 2016 a oggi ha collezionato 15 dischi di patino e oltre 500 milioni di visualizzazioni su Youtube con i suoi videoclip, di cui cura personalmente ogni dettaglio, dallo script alla regia, dalla sceneggiatura alla produzione. In questi anni ci ha accompagnati in un nuovo genere che lui stesso ha inventato con le sue skills così versatili, diventando un unicum nel panorama nazionale: i suoi lavori non sono dei semplici videoclip ma piuttosto dei veri e propri cortometraggi, opere ambiziose in cui unisce musica, tv, cinema con effetti speciali ed intrattenimento ad altissimo livello.

È fuori ora su Youtube LA MIA FELICITÀ, l’irresistibile videoclip colossal del nuovo singolo di FABIO ROVAZZI FEAT. EROS RAMAZZOTTI, pubblicato lo scorso 25 giugno per Virgin Records / Universal Music. Fresca cartolina del momento, la hit che sta già spopolando in radio, è un vero Good Game, leggero campionario di momenti semplici – nessuno che mi cerca, canzoni nella testa, arietta bella fresca – e attimi fuggenti. Un nuovo lavoro firmato Fabio Rovazzi che con il supporto di una produzione gigante ci catapulta, attraverso più dimensioni, in una spy comedy alla ricerca della nostra felicità.

“Ogni volta che affronto un video vengo travolto da mesi di lavoro incessante, è la mia passione, la mia vita. – ha dichiarato Rovazzi – Sono entusiasta di come è venuto questo ultimo lavoro che chiude una trilogia. A guardare indietro mi sembra incredibile vedere da dove siamo partiti e come il lavoro si sia sviluppato in questi anni. Voglio ringraziare tutto il team delle 150 persone che hanno collaborato in Italia ma anche a Los Angeles e rassicurarli…questa volta ho messo il cartello The End alla fine!”

Quest’anno Rovazzi si lancia in un’ode pop alla ricerca della spensieratezza e dell’autoironia, pensata per contestualizzare il momento con leggerezza e annullare qualsiasi gap generazionale, raccontando l’inarrestabile voglia di ritorno alla vita in un dialogo con l’amico Eros. Il super duo ci fa dondolare a ritmo funky sulle corde della libertà, ricordandoci quanto sia bello perdersi e non fare programmi, ci sentiamo alla fine dell’estate.

“Rovazzi è un gigante! – ha dichiarato Eros – L’attenzione e la cura che mette nella realizzazione delle sue cose mi piace e oggi come oggi è una rarità . Mi sono divertito molto e trovo il video davvero speciale. Mi piacerebbe molto prima o poi farmi fare un video da lui. Ha inventato un modo nuovo di concepire i videoclip che è veramente unico”

.