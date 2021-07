Tutto esaurito per il concerto di mezza estate

Il Regio Opera Festival. A Difesa della Cultura ci ha permesso di scoprire una meraviglia in centro città, il Cortile di Palazzo Arsenale, e di riassaporare, finalmente, la musica dal vivo, in una platea all’aperto da 1000 posti in totale sicurezza.

Venerdì 30 luglio alle ore 21 il maestro Juraj Valčuha sale per la prima volta sul podio dell’Orchestra e del Coro del Teatro Regio per dirigere il Concerto di mezza estate, appuntamento concertistico clou del Regio Opera Festival. L’ondeggiare del grano e dei papaveri al ritmo di un valzer estivo schiude un paesaggio dalle tinte russe. Un fenomenale sabba notturno rapisce l’attenzione, prima che le gesta del più famoso schiavo ribelle e sinuose melodie orientaleggianti prendano il sopravvento. Suggestioni e immagini evocate dal programma del concerto che prevede: L’estate, dal balletto Le stagioni op. 67 di Aleksandr Glazunov; Una notte sul Monte Calvo di Modest Musorgskij, poema sinfonico nella versione per coro e orchestra, baritono solista Lorenzo Battagion; Spartacus, suite n. 2 dal balletto omonimo di Aram Chačaturjan; Danze polovesiane dall’opera Il principe Igor di Aleksandr Borodin. Il Coro, impegnato nella Notte sul Monte Calvo e nelle Danze polovesiane, è istruito da Andrea Secchi.

Proseguono gli appuntamenti gratuiti del Festival, per offrire musica alla città e per condividere il lavoro dei nostri artisti. Il Regio propone, questa volta, una prova di scena aperta a ingresso gratuito, che avrà luogo nella Galleria Tamagno del Teatro Regio. Sabato 31 luglio dalle ore 15 alle ore 17.30, il cast e la regista di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (in programma il 7, 10 e 12 agosto) proveranno alcune scene dell’opera insieme al Coro Teatro Regio Torino diretto dal maestro Andrea Secchi e al Coro di voci bianche istruito dal maestro Claudio Fenoglio. Occasione preziosa per conoscere il lavoro dei cantanti con il regista e per carpirne i segreti. La messa in scena dell’opera è di Anna Maria Bruzzese, nel ruolo di Nedda Valeria Sepe, Jonathan Tetelman sarà Canio, Misha Kiria Tonio, Andrea Giovannini Peppe e Alessio Arduini Silvio.

Certificazioni verdi Covid-19

A partire dal 6 agosto, l’accesso agli spettacoli del Regio Opera Festival è consentito esclusivamente alle persone munite di una delle seguenti Certificazioni Verdi Covid-19: Green Pass (anche una sola dose vaccinale; validità: 9 mesi) o Certificato di guarigione da Covid-19 (validità: 6 mesi) o Esito negativo del test molecolare o antigenico rapido per il Covid-19 (validità: 48 ore). Il titolare del biglietto dichiara di convenire alla verifica delle Certificazioni Verdi prima dell’accesso al Cortile di Palazzo Arsenale da parte del Personale di Sala.

Info e biglietti

La Biglietteria è aperta dal lunedì al sabato ore 10-14 presso l’Info-Point di piazza Castello 215 (Teatro Regio, Ingresso Uffici) e un’ora prima degli spettacoli al Cortile di Palazzo Arsenale (via dell’Arsenale 22). Acquisti esclusivamente con carta di credito, bancomat e Satispay.

Biglietti e Festival Card in vendita anche online su www.teatroregio.torino.it e su www.vivaticket.it e direttamente presso i Punti Vivaticket.

Biglietti per il Concerto di mezza estate: € 10 – 15 a seconda del settore

Biglietti per Pagliacci: € 30 – 40 – 50 a seconda del settore

Under 30: riduzioni del 20%

Festival Card 10 biglietti: € 200

Festival Card 6 biglietti: € 120

Festival Card Giovani (under 30) 10 biglietti: € 100

Info-Point: ore 10-14 dal lunedì al sabato presso l’Ingresso Uffici del Teatro Regio (piazza Castello 215) info@teatroregio.torino.it

Info-Tel. 011.8815.241: ore 10-18 dal lunedì al venerdì; sabato 10-14; biglietteria@teatroregio. torino.it.

Per tutte le informazioni: www.teatroregio.torino.it.