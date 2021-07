“Naturalmente Pianoforte”: Programma del 18 Luglio

Fino a domani, domenica 18 luglio, si tiene a Pratovecchio Stia (AR) la nuova edizione Restart del festival “Naturalmente Pianoforte”, un’esperienza immersiva tra musica e natura negli scenari della valle del Casentino.

Prenotazioni e prevendite disponibili al sito www.naturalmentepianoforte.it/calendario-concerti.

Domani, domenica 18 luglio, la giornata inizierà dolcemente con il concerto all’alba delle ore 05.30 con Ricciarda Belgiojoso e Walter Prati alla Piave di Romena a Pratovecchio Stia (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria), mentre alle ore 11.00 Franco Arminio sarà con Don Luigi Verdi e Massimo Orlandi alla Fraternità di Romena a Pratovecchio Stia per un incontro poetico (ingresso libero).

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, Luis Di Gennaro suonerà al Lungarno delle Monache Vecchie di Pratovecchio a Pratovecchio Stia (ingresso libero).

Segue, alle ore 18.00, Enzo Gentile insieme a Cialdo Capelli con la presentazione del libro “Onda su Onda – storie e canzoni nella storia degli italiani” al Lungarno delle Monache Vecchie di Pratovecchio a Pratovecchio Stia (ingresso libero), mentre alle ore 20.00 Patrizio Fariselli suonerà al tramonto al Castello di Porciano a Pratovecchio Stia (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria).

Chiude la ricca settimana di appuntamenti Raphael Gualazzi con il suo concerto in Piazza Jacopo Landino di Pratovecchio a Pratovecchio Stia (ingresso a pagamento €15).

Straordinariamente per questa edizione “restart”, il festival terminerà con lo speciale appuntamento live del pianista e compositore di fama mondiale Ludovico Einaudi, che con il suo “Summer Tour” farà tappa il 30 luglio a Pratovecchio Stia nello spazio antistante la Pieve di San Pietro a Romena (biglietti disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/ludovico-einaudi/ludovico-einaudi-summer-tour-2937916/).

Ma non ci sarà solo musica: lo street artist Sedicente Moradi dà sfogo alla sua creatività realizzando delle installazioni con legno di riciclo, mentre Nicola Doni organizza dei laboratori di stone balancing sulla riva pratovecchina dell’Arno e fa delle dimostrazioni alla Pieve di Romena.

Anche per questa nuova edizione “Naturalmente Pianoforte” porta avanti “Tasto 89”, un progetto proposto dall’Associazione PratoVeteri ad un gruppo di studenti del Liceo Scientifico e, da quest’anno, dell’Istituto Tecnico per il Turismo, entrambi di Poppi, nell’ambito dell’esperienza “Alternanza scuola-lavoro“; un’iniziativa che, come per gli anni passati, ha il sostegno economico di “Prospettiva Casentino”, Associazione di imprenditori e liberi professionisti della valle.

L’Associazione culturale ‘PratoVeteri’ di Pratovecchio Stia è l’organizzatore di “NATURALMENTE PIANOFORTE” (in collaborazione con il Comune e l’Ente Parco delle Foreste Casentinesi).

La kermesse pianistica biennale, con la Direzione Artistica di Enzo Gentile, vuole sviluppare un progetto di musica diffusa. Tra concerti, workshop, improvvisazioni di grandi professionisti e non.

La valle del Casentino si riconferma come luogo perfetto per ospitare, riunire e far incontrare persone da tutta l’Italia, crocevia di artisti, appassionati di musica e di chi è alla ricerca di un’esperienza autentica immersa tra la natura incontaminata delle foreste, i castelli e i luoghi sacri.

www.naturalmentepianoforte.it