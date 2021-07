Dopo essere stato protagonista delle estati passate con tormentoni come “#fuori c’è il sole”, “L’esercito del selfie”(entrambi certificati 3 volte Platino) e “Margarita”, Lorenzo Fragola è tornato finalmente in radio e negli store digitali dal con “Solero https://lorenzofragola.lnk.to/solero/.

“Solero”, un brano dove è impossibile non riconoscere il timbro inconfondibile di Fragola,è stato scritto dallo stesso Lorenzo che ha pensato bene di coinvolgere per l’occasione altri fuoriclasse delle hitcome i The Kolors (“Cabriolet Panorama”è solo l’ultimo dei loro successi).

La band di Stash ha accettato subito l’invito ritrovandosi perfettamente nel mood del brano. Il periodo di riferimento a cui entrambi gli artisti hanno attinto a piene mani è, infatti, quello degli anni ‘80, un mondo che in “Solero” fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due Major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).