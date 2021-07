“Notti di Luna, Chitarra e voce”

Prosegue l’edizione 2021 di Lazzaretto Estate, una serie di eventi che proseguiranno fino al 21 agosto tra teatro, cabaret, jazz, e grande musica con protagonisti di rilievo nazionale.

Il prossimo appuntamento della rassegna estiva, organizzata dal Comune di Bergamo e prodotta da SBAM Noisy Ideas, è per questa sera 24 Luglio, quando a salire sul palco sarà Enrico Nigiotti con il concerto “Notti di Luna, Chitarra e voce”.

Questi i prossimi appuntamenti in calendario

24/07/2021 – Notti di luna, Chitarra e Voce – Concerto di Enrico Nigiotti

27/07/2021 – Piano forte e Gianna Nannini – Concerto di Gianna Nannini

28/07/2021 – De Gregori & Band live – Greatest hits – Concerto di Francesco De Gregori, a cura di SHINING Production

29/07/2021 – Giusi Ferreri Live – Concerto di Giusy Ferreri

30/07/2021 – Animali da bar, di Carrozzeria Orfeo all’interno della rassegna Shakespeare is now!, a cura di Teatro Ex Drogheria

31/07/2021 – Dall’Instant al Distant Theatre, con Enrico Bertolino

06/08/2021 – Gualazzi Live Summer 2021 – Concerto di Raphael Gualazzi

19/08/2021 – Moby Dick, a cura di Festival Desidera

20/08/2021 – Onderod, con Gioele Dix e Savino Cesario

21/08/2021 – Pseudolo, a cura di Teatro Caverna

Note biografiche del cantautore:

Enrico Nigiotti, classe ‘87, è un cantautore livornese che nel corso della sua carriera si è contraddistinto per il suo linguaggio immediato e diretto scrivendo anche brani per artisti come Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Laura Pausini.

Dopo alcune importanti esperienze televisive, nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani”con “Qualcosa da decidere” e nello stesso anno compone due brani per il film “La pazza gioia” per il regista pluripremiato Paolo Virzì.

