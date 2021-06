Oggi 9 giugno, è stato sottoscritto il Protocollo di legalità per gli interventi di riqualifica e potenziamento SP ex SS 415 Paullese da Peschiera Borromeo a Spino d’Adda (escluso Ponte sull’Adda”) 2° lotto – 1° stralcio tratto A, tra la Prefettura, la Città metropolitana di Milano e la ditta GI.MA.CO. Costruzioni SRL, vincitrice della gara d’appalto.

La Città metropolitana di Milano sarà responsabile della creazione di una banca dati informatica, nella quale verranno raccolti i dati relativi ai soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera.

Le garanzie della banca dati

La banca dati garantirà:

a) il monitoraggio degli aspetti, procedurali e gestionali, connessi alla progettazione e alla realizzazione dell’opera;

b) la connessione con il sistema di Monitoraggio Grandi Opere (MGO), prevedendo la presenza, l’implementazione e la gestione, nei modi e nei tempi stabiliti, di tutti i dati previsti nell’allegato 2 della delibera Cipe 15/2015 e ss.mm.ii., assunta ai sensi dell’articolo 36 del decreto legge n. 90/2014;

c) la verifica delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

d) la verifica del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

e) il monitoraggio della forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;

f) il monitoraggio della somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

I dati raccolti dovranno essere immediatamente disponibili e bisognerà garantire l’accesso al Gruppo interforze, al SASGO, al DIPE e agli altri soggetti istituzionali legittimati alle attività di verifica.

“Cabina di regia” da parte della Prefettura

La Prefettura, di contro, istituirà una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo.

“Ritengo un passaggio importante la firma del Protocollo di legalità tra la Prefettura e la Città metropolitana di Milano per gli interventi sulla Paullese. Questo accordo, che a mio avviso costituisce un modello da estendere, ribadisce la volontà del nostro Ente di operare nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza e legalità nei lavori pubblici nell’ambito delle infrastrutture stradali”. Arianna Censi. Vicesindaca Città metropolitana di Milano.

