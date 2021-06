Louis Tomlinson, il suo primo album “Walls” al #1 in oltre 47 paesi

Vincitore dei Billboard Music Award, mtv music award e ihearth radio award come miglior breakout solo dopo il concerto del 9 aprile 2022 a grande richiesta ritorna dal vivo in Italia sabato 3 settembre 2022 milano @milano summer festival ippodromo snai san siro unica data estiva in italia!

Prezzo biglietti:

posto unico: € 40,00 + diritti di prevendita

pit: € 60,00 + diritti di prevendita

Live nation è lieta di annunciare l’unica data in italia per l’estate 2022 di louis tomlinson, prevista il 3 settembre all’ippodromo snai di san siro nell’ambito del milano summer festival.

L’annuncio arriva dopo le numerose richieste da parte dei fan che chiedevano a gran voce sui social network un’altra data italiana della popstar britannica, raggiungendo un totale di quasi 20mila tweet con l’hashtag #onemorelouforitaly.

Ibiglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti my live nation dalle ore 12:00 di mercoledì 9 giugno. per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. la vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 10 giugno alle ore 12:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.